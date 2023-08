Congo-Kinshasa: Remise-reprise au sein de l'Agence Congolaise de l'Environnement - Le Nouveau DG déterminé à travailler pour les intérêts de la République

La cérémonie de remise-reprise entre les anciens et les nouveaux mandataires de l'Agence Congolaise de l'Environnement a eu lieu hier, mercredi 16 août, en présence de la Ministre d'Etat à l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba.

A l'occasion, l'on pour apercevoir auprès de M. Lama, nouveau Directeur Général, les sentiments de joie et de reconnaissance auxquels se mêle la conscience de la lourde responsabilité qui l'attend, un défi qu'il compte bien relever.

Pour lui, il est ici question de servir la République. Pour y arriver, il faudra faire un contrôle de ce qui a été fait pour voir où ça n'a pas marché afin d'y apporter une nouvelle touche : «En un seul mot, je serai au service de la République, rien qu'au service de la République. Nous allons d'abord voir ce qui a été fait jusque-là et redresser la barre, certainement nous trouverons ça et là des choses à redire et nous nous mettrons à l'oeuvre. Une oeuvre humaine n'a jamais été parfaite et nous allons voir où ça n'a pas été pour mettre notre touche au service de la République. »

Il convient de dire que sa présence à la tête de cette agence ne sera pas de tout repos. En effet, l'Agence Congolaise de l'Environnement a pour mission d'évaluer l'impact environnemental et social des projets en RDC ; valider l'ensemble des études environnementales et faire le suivi de leur mise en oeuvre afin de prévenir et atténuer les risques environnementaux et sociaux pour un développement durable dans les domaines d'infrastructure, tourisme, minier, des hydrocarbures et énergies fossiles, d'exploitation (industrielle, commerciale, agricole, forestière...) susceptible d'avoir un impact sur l'environnement.