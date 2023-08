Congo-Kinshasa: Malafi Niamba lance le projet « Mwindeur Crossroads » pour l'engagement citoyen des jeunes

La culture, les arts, les sports et les loisirs, vecteurs de l'engagement citoyen pour la jeunesse en République Démocratique du Congo est le thème d'une conférence organisé par la Maison Mwindeur, dans la commune de N'djili à Kinshasa.

Pour son initiateur, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'activation du projet « Mwindeurs Crossroads » qui est un carrefour d'apprentissage et de partage sur les différents métiers du secteur culturel pour le développement communautaire durable. "La culture, les arts et le sport sont des secteurs d'activités qui boostent les jeunes à être citoyens responsables", a précisé son Malafi Niamba, Entrepreneur culturel et Promoteur de la "Maison Mwindeurs, au cours de son exposé.

Il a signifié que cette thématique trouve tout son l'intérêt et toute son essence dans la mesure où elle permet de renforcer et valoriser le potentiel de la jeunesse congolaise dans ces trois domaines.

« La culture, les arts, le sport et les loisirs, vecteurs d'engagement citoyen permettent de révéler une conscience culturelle et sociale de jeunes préoccupés et mobilisés, autour des questions environnementales, de genre et de droits humains », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « le projet Mwindeus Croossroads se présente comme une aubaine pour apprendre et encadrer les jeunes artistes et femmes, en leur faisant bénéficier des différentes formations, entre autres : les langues et civilisation ; la Communication et marketing ainsi que la Création artistique et technique ; ainsi que d'autres disciplines sportives. Notre souci est de renforcer en capacités les acteurs socio-culturels et accompagner la promotion de la culture comme vecteur de changement pour le développement des communautés ».

Pour les organisateurs, l'objectif de ce projet thème est d'offrir aux jeunes une perspective d'avenir en termes d'épanouissement socio-culturel.

« Le développement du secteur socio-culturel constitue un enjeu majeur à la cohésion sociale et à l'épanouissement du jeune. Le secteur contribue à repositionner le jeune en tant que force positive et acteur du changement », a martelé Malafi Niamba.

Et d'ajouter : « N'djili est la commune pilote pour démarrer ce projet Mwindeus Croossroads qui vient d'être à ce jour lancé et qui va prendre fin le 19 septembre 2025 ».

Une centaine des participants (vieux et jeunes) ont assisté aux exposés du panel qui a été composé des experts en entrepreneuriat socioculturel et sportif venus de Kinshasa et de Brazzaville.