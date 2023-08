Congo-Kinshasa: Rtnc-Renatelsat - Patrick Muyaya a échangé avec les mandataires et les Délégations Syndicales

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya s'est entretenu avec la Direction Générale de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC) et celle du Réseau National de Télécommunications par Satellite (RENATELSAT), ce mardi 15 août 2023 au Centre d'émission de Binza Pigeon, à Kinshasa.

Ces moments d'échanges ont été élargis aux délégations syndicales de ces deux entreprises publiques et au Comité national de migration à la télévision numérique terrestre (CNMTNT) pour aplanir les vues et faire des projections.

« Nous sommes venus faire une évaluation générale puisque la RTNC et le Renatelsat sont des entreprises sous ma tutelle et qui collaborent quotidiennement dans leurs missions respectives. Nous avions eu une précédente réunion dans mon cabinet. Nous avions commencé un processus d'assainissement et nous voulons poursuivre avec et optimiser le signal de la RTNC. Nous devions être ici surplace pour voir techniquement et savoir qu'est-ce qu'il faut retoucher. Et nous avons été informés des différents problèmes d'ici liés à l'énergie, aux chaînes privées qui émettent ici, mais également de la relation existante entre la RTNC et le Renatelsat », a dit le ministre.

Le ministre a, dans son mot, rassuré à toutes les parties que la salubrité médiatique se poursuit et d'autres mesures seront prises pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza.

« Nous avons fait des assainissements sur le niveau des chaînes privées et il n'y a plus de laptopeurs, grâce aux mesures prises, mais il y a aussi un travail qui doit se faire à ce niveau-là. Nous devons être en mesure de nous conformer à la ligne tracée par l'union internationale de télécommunication ».

S'agissant de la modernisation du RENATELSAT, le ministre promet que le gouvernement congolais est décidé d'équiper ce transporteur Congolais sur Satellite pour plus de souveraineté et de conformisme.

« Le souci technique, il y en a partout. Nous nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics et je pense que nous avions donné un coup plus fort du côté de la RTNC, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut regarder les provinces pour numériser toute la chaîne. Il y a aussi un travail qui se fait au niveau du RENATELSAT pour arriver à clarifier son statut juridique. C'est un travail que nous finalisions déjà avec le cabinet du Premier Ministre. Ensuite, il y aura des besoins matériels et de renforcement qui devraient se faire à notre niveau. Nous l'avons soumis au gouvernement et nous attendons juste des réponses », a conclu sa visite sur ce site.

(Avec la Cellule de communication)