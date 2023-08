Congo-Kinshasa: Du 18 au 27 août 2024 à l'espace Food Arena - Kinshasa abrite la 3ème édition du festival Congo Food Week contre la faim en RDC

La promotion de l'art culinaire fait partie de politique adéquate pour booster l'entrepreneuriat dans le secteur de la restauration et aussi pour lutter contre la faim en République Démocratique du Congo. C'est dans cet esprit que Congolicious Fondation organise la 3ème édition du Festival Congo Food Week, qui ouvre ses portes à la population du 18 au 27 2023, à l'espace Food Arena, sur le boulevard du 30 Juin, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Dans un entretien accordé à la Presse, Manassé Mbala, Chargé de communication du projet, a fait savoir que Congo Food Week est un festival culinaire qui lutte contre la faim en RDC. Désormais, ce festival est organisé chaque année par "Congolicious Fondation" pour collecter des fonds afin de venir en aide aux personnes touchées par la faim. « Les bénéfices du Congo Food Week seront destinés dans les actions de lutte contre la faim et tous ses contours en République Démocratique du Congo. C'est ça notre objectif principal », a-t-il souligné.

Place à la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur culinaire

Pour les organisateurs, cette troisième édition se penche automatiquement sur l'entrepreneuriat dans le but d'accompagner les entrepreneurs congolais qui ont des projets innovants et viables dans le secteur de la restauration.

« L'organisation met en avant les acteurs congolais du secteur alimentaire. Ce festival ouvre à la population un nouvel accès à la culture Congolaise plus précisément dans le secteur culinaire et fait rayonner leur dynamisme à faire changer les choses pour le bien-être de tous », a indiqué le responsable de communication du Festival.

Et d'ajouter : «« Notre mission est de vendre une image positive de la République démocratique du Congo dans le secteur culinaire et de l'entreprenariat. La vision est de voir des nouveaux restaurants détenus par les Congolais émerger à Kinshasa. Notre festival met en exergue le concept de ces entrepreneurs sur toutes les plateformes digitales. Cette politique leur donnera l'occasion de présenter leurs projets en présentiel au grand public durant la semaine de l'évènement proprement dit. Congo Food Week aspire à devenir la vitrine des chefs, restaurants, artisans et producteurs alimentaires congolais ».

En termes d'activités, le festival prévoit plusieurs activités qui se résument autour d'un programme alléchant afin de permettre au public de découvrir encore la quintessence de ce projet.

« Ce programme commence par le food court pour le renforcement des restaurateurs nationaux. Il est prévu également des expositions et découvertes des spécialités, ventes et dégustation des menus et autres produits du terroir, des conférences sur la nutrition, des ateliers interactifs. Il y a aussi du live cooking avec des chefs congolais, dans un espace attrayant sur les thématiques culinaires, avec les enjeux de société et d'ambiance festive », a annoncé Manassé Mbala.

Un festival fédérateur pour le bien-être

Ce festival culinaire vise à s'inscrire parmi les initiatives fédératrices de solidarité et de bien-être de toute la population de la RDC.

Pour ce faire, la Fondation sensibilise également la population sur l'existence de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire et sur la collecte des Fonds pour mener le combat contre la faim, qui constitue un grand fléau pour le pays.

« L'idéal est de se positionner comme le premier festival culinaire du pays », a conclu la voix autorisée de Congo Food Week, invitant le public à venir nombreux pour découvrir l'art culinaire congolais dans toute sa diversité.

Il faut noter que l'édition 2022 du festival Congo Food Week a connu un succès attrayant et époustouflant qui renseigne un bilan positif avec 10 ateliers, 20 restaurateurs et producteurs locaux, plus de 2000 festivaliers pendant six jours des activités. La saison a été sanctionnée par un geste d'assistance alimentaire apporté à plus de 1200 déplacés dans le Nord-Kivu, plus spécifiquement dans le site des déplacés de Kanyarutchiya.