Afrique: En attendant la fin définitive des travaux - La CAF autorise la FECOFA à organiser le match RDC-Soudan au stade des Martyrs

Le match RDC-Soudan prévu le 9 septembre prochain pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, se jouera finalement au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. La Confédération africaine de football (CAF), vient de notifier la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), tout en précisant que juste après ce match, les travaux doivent se poursuivre pour obtenir enfin, la réouverture définitive de ce stade. Comme qui dirait, cette décision de la CAF ne concerne qu'un seul match.

La CAF a donné quelques recommandations pour la finition des travaux, en déterminant les parties où les travaux sont déjà terminés et celles qui ne sont pas encore finies.

Il s'agit notamment :

I. Les espaces extérieurs et les abords du stade doivent être nettoyés et réparés afin d'assurer la sécurité de tous les spectateurs, et que le stade est prêt à accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions;

II. Les installations de premiers secours et de traitement pour les joueurs et les officiels sont terminées et entièrement équipées;

III. La salle de contrôle antidopage est entièrement rénovée selon les exigences de la CAF;

IV. Installation d'un tunnel joueurs répondant aux exigences minimales fixées par la CAF. Le tunnel doit s'étendre suffisamment dans la zone de jeu pour éviter tout risque de blessure aux participants du match par des objets projetés par les spectateurs.