Congo-Kinshasa: Culture - Le festival pour la promotion de l'art culinaire annoncé du 18 au 27 août à Kinshasa

La troisième édition du festival pour la promotion de l'art culinaire, « Festival Congo Food Week » aura bel et bien lieu du 18 au 27 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces assises se veulent un cadre de lutte contre la faim et d'accompagner les entrepreneurs congolais qui ont des projets innovants et viables dans le secteur de la restauration.

«Le Festival Congo Food Week est une initiative qui vise à lutter contre la faim en République démocratique du Congo. Elle va se dérouler pendant une semaine à l'espace Food Aréna, sur le boulevard du 30 Juin, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Ses retombées financières seront affectées à une organisation spécialisée dans la lutte contre le problème de malnutrition », a indiqué Manassé Mbala, responsable de communication dudit Festival, avant toutefois d'ajouter : « L'événement est non seulement un rendez-vous des gourmands mais aussi une rencontre des philanthropes. Il ouvre à la population un nouvel accès à la culture Congolaise plus précisément dans le secteur culinaire et fait rayonner leur dynamisme à faire changer les choses pour le bien-être de tous».

A l'en croire, la troisième édition de ce festival se penche sur l'entrepreneuriat dans une optique divertissante et engagée. Le but étant celui d'accompagner les entrepreneurs congolais qui ont des projets innovants et viables dans le secteur de la restauration. Congo Food week aspire à devenir la vitrine des chefs, restaurants des artisans et producteurs alimentaires congolais.

%

Par ailleurs, cette activité est aussi une occasion primordiale de vendre une image positive de la République démocratique du Congo dans le secteur culinaire et de l'entreprenariat. « La vision est de voir de nouveaux restaurants détenus par les Congolais émerger à Kinshasa. Le festival Congo Food Week met en exergue le concept de ces entrepreneurs sur toutes les plateformes digitales. Cette politique leur donnera l'occasion de présenter leurs projets en présentiel au grand public durant la semaine de l'évènement proprement dit », a signifié Manassé Mbala.

Au menu, plusieurs activités sont prévues lors de cet événement, entre autres : le Food court pour le renforcement des restaurateurs nationaux ; des expositions et découvertes des spécialités ; vente et dégustation des menus et autres produits du terroir ; des conférences sur la nutrition ainsi que des ateliers interactifs.

Signalons que la dernière édition du festival Congo Food Week a été organisée en 2022. Elle a connu 10 ateliers avec la participation de 20 restaurateurs et producteurs locaux et plus de 2000 festivaliers pendant six jours des activités. Elle a été sanctionnée par un geste d'assistance alimentaire apporté à plus de 1200 déplacés de Kanyarutchiya dans le Nord-Kivu.