Congo-Kinshasa: Devant la population de la Tshangu

Elections 2023 : Francis Tshibalabala prêche la réélection de Félix Tshisekedi

Au cours d'un meeting populaire, tenu dimanche 13 août 2023, au terrain Ste Thérèse de N'djili, Francis Tshibalala, Député provincial, a échangé avec les habitants de la Tshangu sur la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Il a également profité de l'occasion pour présenter le bilan du Chef de l'Etat de la RDC, dont il estime positif. Ainsi, il a invité la population congolaise à se mettre derrière le père de la Nation et de le soutenir aux prochaines aventures électorales, prévues en décembre 2023.

D'entrée de jeu, l'élu de Masina a remercié la population de la Tshangu et les cadres de l'UDPS qui ont répondu massivement à son invitation, avant toutefois de présenter de manière la plus détaillée, le bilan de Félix Tshisekedi après son quinquennat à la tête de la RDC, dont il a indiqué que, sur l'aspect justice et droit de l'homme, Félix Tshisekedi a instauré l'Etat de droit.

D'après lui, il a libéré les prisonniers politiques qui étaient arrêtés de manière arbitraire. Sur le secteur éducationnel, le Chef de l'Etat a décrété la gratuite de l'enseignement de base pour permettre à tout enfant d'accéder à l'école, ainsi qu'au niveau de l'enseignement supérieur, quelques universités sont réhabilitées au standard moderne pendant son ère. Il a aussi mécanisé les enseignants. Sur l'aspect sécuritaire, plus de 5000 jeunes congolais sont recrutés dans l'armée congolaise afin de combattre contre les rebelles du M23 qui sèment la désolation à l'Est de la RDC. «Je remercie tout le monde qui est venu dans ce lieu pour soutenir cette activité, particulièrement les cadres et candidats Députés de l'UDPS. Nous avons soutenu la candidature du Président de la République en 2018, c'est pour cela, je me sens très heureux de présenter le bilan de Félix Tshisekedi. Son bilan est positif car, pendant son mandat, il a réussi à instaurer l'Etat de droit, rendre l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, réhabiliter les infrastructures routières et sportives. Sur ce, vous devez voter massivement Félix Tshisekedi pour la continuité de sa vision », a-t-il souligné.

Face à cet état de lieu, le Vice-Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a encouragé la population de la Tshangu, à choisir le bon côté de l'histoire qui va transformer la situation socio-économique du district de la Tshangu en particulier, et celle de la RDC en général après les prochaines élections qui se pointent à l'horizon.

Par ailleurs, concernant son mandat à l'assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tshibalabala, a signalé qu'au cours de ces cinq dernières années, il a initié la loi portant protection des emprises de route et les espaces publics de la Ville de Kinshasa. En termes de réalisation, il a procédé à la réhabilitation de quelques écoles dans la commune de Masina. Il a également organisé plusieurs tournois de football pour participer à l'encadrement de la jeunesse de cette municipalité.

Francis Tshibalabala sollicite le soutien et l'accompagnement des électeurs de la Tshangu car, cette fois-ci, il est candidat Député, aux législatives nationales dans cette circonscription.