Afrique Centrale: Nord-Kivu - La MONUSCO remet aux autorités un centre multi-métiers dans le cadre du PDDRC-S

communiqué de presse

Les communautés qui partagent la vie dans et autour de l'agglomération de Ngungu, à cheval entre les groupements de Ufamandu 1er et Mfuni-Karuba, en territoire de Masisi, au Nord-Kivu ont désormais un espace commun d'apprentissage aux métiers. Le centre de réinsertion socio-professionnelle de Ngungu, construit par la MONUSCO, leur a été remis officiellement mercredi 16 août 2023 à Ngungu par Laila Bourhil, cheffe du bureau de terrain Goma Petit Nord.

Entièrement financé par la MONUSCO pour un montant de 500.000 dollars américains, ce complexe multi-métiers a pour vocation d'offrir aux jeunes et aux enfants affectés par les conflits armés un cadre d'apprentissage des métiers pour favoriser leur réinsertion socio-professionnelle et économique ainsi que leur éviter la tentation d'être recrutés à nouveau par les « seigneurs de guerre » de tous bords dans la région.

Le complexe multi-métiers de Ngungu comprend un bloc administratif, une salle polyvalente pouvant accueillir 200 personnes, deux dortoirs hommes et femmes de 50 lits chacun, une bibliothèque à équiper, une aire de jeu et un bloc sanitaire. Il a été construit, sur deux ans, par un consortium de quatre entreprises congolaises.

Quatre filières y sont organisées, notamment la coupe et couture où est inscrite Alice, une ex-enfant affectée par le conflit armé. Voici son témoignage : « On menait vraiment une vie d'errance. Puis est venue la Monusco [à travers son unité DDR] qui nous a donné des formations [en coupe et couture] ainsi que des machines. Disons que dès maintenant, quelqu'un peut dire qu'il commence une nouvelle vie ».

%

Les trois autres filières organisées dans ce centre sont la mécanique auto, l'esthétique féminine et la prise en charge psycho-sociale des traumatismes dus aux nombreuses guerres qui se sont déroulées dans la région.

Le centre des jeunes de Ngungu est un projet qui va contribuer à la matérialisation du Programme de Désarmement de Démobilisation et du Relèvement Communautaire et Stabilisation (PDDRC-S) conformément aux jalons 1 et 4 du plan de transition conjoint de la Monusco et du gouvernement et à la résolution 2666 portant mandat de la MONUSCO.

Dans son mot, Laila Bourhil, cheffe de bureau de la Monusco à Goma, a affirmé que : « Le centre des métiers de Ngungu que nous inaugurons aujourd'hui est un investissement pour la stabilisation et le développement à Ngungu et à l'ensemble du groupement [de Ufamandu]. C'est un investissement onéreux de la part de la Monusco : 500 mille dollars [américains]. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine car il est en lien avec le mandat de la MONUSCO mais aussi son engagement indéniable pour les initiatives non seulement communautaires, mais aussi pour la cohésion sociale et la pacification ».

En attendant la constitution d'un comité chargé de la gestion quotidienne commune de ce centre, les clés ont été remises à l'administration de la chefferie des Bahunde, dont le chef avait envoyé, en 2021, une requête à la MONUSCO pour sa construction.