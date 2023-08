Afrique de l'Ouest: Déclaration de la Directrice Exécutive à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire

communiqué de presse

Les conflits et les catastrophes naturelles exacerbent les difficultés et les épreuves auxquelles font face des millions de personnes à travers le monde. Ils engendrent un nombre record de personnes déplacées et des besoins humanitaires toujours plus pressants. L'UNFPA continue à honorer sans relâche son engagement visant à ne laisser personne de côté, en offrant un soutien essentiel aux femmes et aux filles, lesquelles subissent de plein fouet les crises humanitaires.

Dans les situations de crise, les équipes de l'UNFPA mettent des centres de soins mobiles à la disposition des femmes et des filles qui vivent dans les zones les plus difficiles d'accès, et leur apportent ainsi des services de santé reproductive et de protection. En 2022, quelque 22 millions de personnes vivant en contexte d'urgence ont pu bénéficier de ces services de santé grâce à l'UNFPA. Plus de 2,3 millions de personnes supplémentaires ont pu être accompagnées dans le cadre de programmes destinés à prévenir et combattre les violences basées sur le genre. Le champ d'action humanitaire de l'UNFPA a permis à davantage de femmes de survivre à leur accouchement, de faire baisser le nombre de transmissions du VIH et de redonner espoir aux victimes de violences, tout en leur offrant des espaces sûrs.

Cette édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion pour nous de saluer le dévouement de nos collègues engagés dans l'action humanitaire et la défense de la santé, de la dignité, de la sécurité et des droits des femmes, des filles et des jeunes dans plus de 60 pays. Leur courage et leur résilience sont une source d'inspiration pour nous ; toujours prêts à s'investir, ils n'abandonnent jamais le combat. Leur persévérance est l'illustration même que le champ des possibilités humaines est infini, quelle que soit l'âpreté de la situation.

L'assistance qu'apportent les acteurs humanitaires n'a jamais été aussi vitale ; pour autant, ces derniers font face à des menaces croissantes. Les attaques contre les travailleurs humanitaires, et en particulier les femmes, se multiplient. Les établissements de soins, notamment les maternités, sont particulièrement visés dans les zones de conflits. Alors que les besoins des femmes et des filles s'accentuent, les services essentiels à leur santé et leur survie sont de plus en plus inaccessibles ou indisponibles. Les guerres et les situations d'urgence se traduisent par une hausse de violence sexuelle dans le monde, utilisée comme une tactique pour semer la terreur.

L'UNFPA appelle instamment à une hausse des investissements en faveur de la protection de la santé et de la sécurité des femmes et des filles en contexte de crise humanitaire. L'organisation exhorte les bailleurs de fonds à renforcer le soutien apporté aux organisations locales dirigées par des femmes les plus à même de répondre aux besoins des communautés touchées. Dans chacune de nos interventions d'urgence ou humanitaires, la priorité doit être accordée à la défense de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, et à la protection contre la violence basée sur le genre.

Un soutien est à cet égard essentiel si l'on souhaite garantir, d'une part, la satisfaction des besoins les plus criants des femmes et, d'autre part, que l'espoir et les perspectives d'avenir prennent le pas sur les crises, malgré les nombreux obstacles. Nous avons ainsi accompagné Khawla, une jeune femme qui a pu donner naissance dans de bonnes conditions à des quadruplés par césarienne dans un centre d'accouchement parrainé par l'UNFPA, et ce, quelques jours à peine après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le nord-ouest de la Syrie. Citons également le cas de Mursal, une jeune fille éducatrice de ses pairs, que nous avons soutenue en Afghanistan. Interdite de scolarité, elle nous a confié que « l'abandon n'est pas une option envisageable ».

Ce ne sont là que quelques exemples parmi les millions de personnes que l'UNFPA et ses partenaires accompagnent au sein des communautés frappées par les crises. Mais nous devons intensifier nos efforts. Quelle que soit l'ampleur des besoins humanitaires, elle n'entamera pas notre détermination à soutenir et seconder les femmes et les filles qui comptent sur nous. Peu importent les circonstances, nous nous trouverons à leurs côtés lorsqu'elles en auront le plus besoin.