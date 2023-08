Gabon: Dr. Jonas Limété et Juste Rock Atana N'daly honorés lors du 17 août 2023 à Bakoumba

Le Gabon a célébré les 63 ans de son accession à la magistrature suprême ce 17 août 2023. A Libreville comme partout ailleurs, les villes ont été drapées aux couleurs vert-jaune-bleu. A Bakoumba, dans le département de Lékoko, la fête était au rendez-vous. Militaires et civils ont défilé et les décorations de certains responsables politiques dont le Maire de la commune, Dr. Jonas Limété et Juste Rock Atana N'daly, Contrôleur budgétaire à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) ont meublé cet instant commémoratif et festif .

Les festivités marquant le 63è anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale ont été marquées à Bakoumba, dans la province du Haut-Ogooué, par un défilé militaire et civil. La célébration de cet énième anniversaire a été marquée par la décoration de certains responsables politiques dont le Maire de la commune, Dr. Jonas Limété et Juste Rock Atana N'daly, Contrôleur budgétaire à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).'

Pour ce qui est de Juste Rock Atana N'daly, il s'agit de la médaille de l'ordre du mérite gabonais. Elle vient, sans nul doute, récompenser ses multiples actions sociales en faveur des populations du département de Lékoko.

%

En effet, ce cadre de l'administration publique et par ailleurs, tête de liste PDG pour le compte des locales dans la commune de Bakoumba, a déjà mené plusieurs actions de terrain avec entre autres, "l'organisation des cours de soutien au profit des élèves du primaire et secondaire de Bakoumba, le paiement avec la participation d'autres cadres de la localité, des vacations aux enseignants volontaires, le don de médicaments et équipements techniques pour le laboratoire du Centre médical de cette cité et celui en matériel informatique pour l'ensemble de l'administration locale".

La décoration de Juste Rock Atana N'daly à la médaille de l'ordre du mérite gabonais a été saluée par beaucoup d'entre les responsables, non seulement du Parti démocratique gabonais, mais surtout par les populations du département de Lékoko. Elles estiment qu'il le mérite au regard des actes à caractère social qu'il a posé et qu'il continue de poser.