Togo: Le sérieux et la rigueur des mamans dans le suivi des calendriers récompensés par le Groupe 'Renaissance'

Dans la dynamique de leurs actions, le groupe de Togolais dénommé "Renaissance" a procédé ce Vendredi 18 Août 2023 à une remise de kits aux mamans qui se sont bien illustrées dans le suivi des calendriers de vaccination de leurs enfants. Ces dernières identifiées par les responsables du centre de santé d'Adakpamé (Le CMS), une cinquantaine, se sont vues offrir des kits devant leur permettre de mieux prendre soin de leurs enfants. Une manière également pour ce centre mais aussi pour le groupe Renaissance et ses responsables d'encourager le respect des calendriers de vaccination des enfants afin de leur donner une meilleure santé et une meilleure croissance.

Dans les kits octroyés à ces mamans, on pouvait retrouver des vêtements pour enfants (de 0 à 2 ans), ramenés de l'occident, des savons, des désinfectants, du coton, et autres qui peuvent entrer dans la prise en charge des enfants. Présidente de ce groupe, Mme Cécile Akpédjé Adama, a indiqué que la composition de ces kits, a été rendue possible grâce aux cotisations des membres et aux dons faits par des bonnes volontés. Aussi, a-t-elle justifié le choix de la localité d'Adakpamé et précisément son centre de santé, pour ce don, par une adhésion collective des membres. Des membres qui sont pour certains, en Hollande, en France, en Allemagne, au Ghana, Lomé.

Il s'agit, d'après toujours les explications de la première responsable, d'un groupe de personnes qui ont choisi d'intervenir là où le besoin se fait sentir, pour soulager un peu plus les Togolais de leurs difficultés quotidiennes. Dans cette dynamique, ce groupe a déjà oeuvré dans différentes localités du Togo, en venant en aide aux veuves mais aussi aux orphelins et aux déshérités. Et ceux-ci représentent donc les premières cibles de leurs actions.

Membre de ce groupe mais également président de l'AJL (Association des Jeunes Leaders), le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé, a été également au coeur de cette initiative qui ne vient que faire du bien à ces mamans et à leurs progénitures. Elle s'inscrit dans le prolongement des actions déjà faites par l'élu local, dans divers centres de santé de la Commune de Golfe 1, dont le CMS Adakpamé et l'Hôpital de Bè.

Assistant médical et premier responsable du CMS Adakpamé, Edoh Kokou, n'a pas caché son sentiment de joie. Ce don devra d'après lui "motiver les autres femmes à faire correctement la vaccination à leurs enfants pour que la couverture en vaccination dans notre pays soit élevée". Aussi, a-t-il décrié les messages et autres informations sur les réseaux sociaux qui viennent parfois torpiller les informations et démotiver certaines femmes. "Donc une telle action si elle est périodique, on ne peut que la saluer", a-t-il souligné.

Profitant de l'occasion de cette cérémonie de remise de kits par le Groupe Renaissance, il a envoyé un message d'invitation au suivi rigoureux des calendriers de vaccination aux femmes et à une prise en compte de la vaccination comme "le premier médicament pour la santé des enfants. Et donc à ne pas balayer du revers de la main les vaccins pour éviter certaines maladies dont les vaccins existent et que l'Etat a fait l'effort de mettre à disposition".

C'est une invitation qui a été également répétée par une des bénéficiaires d'après qui, le respect des rendez-vous, aide à mieux prendre soins de son enfant".