Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2023 - Les premiers résultats sont là

La proclamation des résultats de la session de l'Examen d'Etat 2023 - qui se trouve être la 57ème session de la série - a enfin débuté par la publication hier, jeudi 17 août 2023, des noms des lauréats ayant obtenu les meilleurs pourcentages de leurs options dans six provinces

éducationnelles sur les 60 que compte la République Démocratique du Congo. Il convient de noter qu'une province éducationnelle correspond à une ancienne division provinciale de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST). Cette annonce a été faite à l'issue

d'une réunion de délibération qualifiée de houleuse et présidée par le ministre de tutelle, le professeur Tony Mwaba Kazadi dans la salle des réunions du cabinet de l'EPST.

Les six premières provinces éducationnelles à connaître leurs meilleurs lauréats par option sont notamment : l'Ituri 1, Lomami 2, Kasaï 2, Kongo Central 2, Nord-Kivu 1 et Haut-Katanga 1. Selon le Président du Jury de délibération qui est le ministre de l'EPST - et qui s'exprimait à l'issue de cette délibération - les résultats des autres lauréats de ces six premières provinces éducationnelles proclamées qui ont obtenu des pourcentages inférieurs à ceux des meilleurs lauréats seront publiés aujourd'hui vendredi, le 18 août 2023 ; cela conformément à la promesse faite précédemment par le ministère.

En outre, pour éviter la saturation des réseaux téléphoniques cellulaires chargés de rendre publics ces résultats, le ministère de l'EPST a annoncé que les publications des résultats de cette session de l'Examen d'Etat se feront chaque fois dans un intervalle de deux jours et par groupe de six provinces éducationnelles. La prochaine publication est déjà prévue pour le lundi, 21 août 2023.

Pour les parents et les finalistes qui s'inquiétaient pour le retard pris par cette opération, Tony Mwaba Kazadi a souligné que ce n'est pas le cas. Les résultats de l'Examen d'Etat sont publiés, comme on peut le constater, à temps, c'est-à-dire, avant les rentrées scolaire et académique 2023. Ceci permet à ceux qui ont réussi d'avoir suffisamment du temps pour s'inscrire dans une institution de formation universitaire. Par contre, ceux qui n'ont pas réussi, peuvent se réinscrire au niveau du cycle secondaire.