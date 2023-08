Afrique: L'Afrique orientale - Une mine d'or pour les opérations de l'assureur MUA

Les résultats de la performance positive des filiales du groupe MUA en Afrique orientale sont à deux chiffres pour les six derniers mois se terminant au 30 juin 2023. Concernant les primes d'assurances, cette région du continent africain affiche une hausse de 22 % en Tanzanie, de 30 % en Ouganda et de 14 % au Rwanda. Concernant les revenus nets, la Tanzanie a fait l'expérience d'une hausse de 42 %, l'Ouganda de 400 % et le Rwanda de 21%.

MUA, un des principaux acteurs du secteur des assurances à Maurice, fait partie de ces sociétés visionnaires qui ont compris que pour que la croissance et la profitabilité soient des ingrédients permanents de leur bilan financier, la recherche du potentiel du continent africain dans ces deux domaines est indispensable. S'il en fallait une nouvelle preuve, le dernier bilan financier pour les six derniers mois qui se sont terminés au 30 juin, et qui a été remis au Chief Executive de la Stock Exchange of Mauritius, le 14 courant, est venu confirmer ce fait irréfutable. Alors que MUA peine à répéter sa performance au niveau des bénéfices avec une baisse de Rs 70,2 millions (de Rs 194,4 millions à Rs 124,2 millions), ce sont les investissements réalisés en Afrique orientale qui permettent aux membres de son conseil d'administration d'avoir le sourire.

En tout cas, ce n'est pas Joerg Weber, Chief Executive Officer du groupe MUA, qui dira le contraire. «Toutes les filiales du groupe dans cette région du continent africain», fait-il remarquer, «font état d'une tendance à la hausse des bénéfices, avec en tête le Kenya qui est manifestement parvenu à sortir haut la main lorsque ses opérations ont été prises dans les filets d'une dépréciation du shilling kényan. En 2022, les effets liés à l'inflation ont provoqué des turbulences qui n'ont rien épargné sur leur parcours. Qu'à cela ne tienne et quoi qu'il arrive, nous allons rester concentrés sur les fondements de cette philosophie qui a permis à notre groupe d'afficher ce profil unique de son identité. Il s'agit de cette croissance de plus en plus profitable et remarquable, découlant de notre conviction que nos projets d'investissement en Afrique orientale rapporteront les retours préconisés au groupe. Une synergie qui a pour fondement la base on ne peut plus solide dont le groupe MUA dispose déjà à Maurice.»

Même si au niveau purement comptable, la performance de la filiale kényane n'a pas encore été répercutée dans les livres de comptes à Maurice, une chose est sûre, avance Joerg Weber : la performance des filiales africaines s'exprimera par un résultat à deux chiffres. La preuve : en Tanzanie, les primes d'assurance ont enregistré une progression de 22 % et le montant des profits après la perception d'impôts s'est offert une hausse de 42 %. La performance réalisée en Ouganda est hors de portée des autres filiales du groupe. Les primes d'assurance dans ce pays ont connu une croissance de 30 %. Que dire de la performance de cette filiale au niveau des bénéfices après impôt ? «PAT multiplied by 400%.» Autrement dit, une hausse de 400 % est-il indiqué dans un communiqué de MUA en date du 15 août. Les opérations du groupe au Rwanda ont, elles, enregistré une hausse de 14 % et les revenus nets ont progressé de 21 %.

Pour le Chief Executive Officer du groupe MUA, il y a un fait que personne ne saura ignorer: les opérations du groupe en Afrique orientale, qui ne cessent de progresser, sont une preuve indiscutable du potentiel d'opportunités qu'offre cette région. «Il s'agit d'un élément qui est venu confirmer notre conviction que les marchés de cette région recèlent un potentiel de croissance remarquable. Les dernières interventions au niveau de nos portefeuilles d'investissement conjuguées à une révision de nos prix, le recours à des procédures de souscription de plus en plus rigoureuses, de même qu'à un système rigoureux de contrôle de nos coûts d'opération, commencent à démontrer que ces mesures ont un impact positif sur nos opérations et notre capacité à générer des bénéfices à travers toutes les entités qui nous appartiennent. La mise à exécution du plan de transformation de nos opérations basées au 4, Léoville L'Homme, Port-Louis se poursuit.»