Sénégal: Kédougou - Assistance sanitaire et sociale pour plus de 4000 adolescentes en situation de vulnérabilité à Saraya et Salémata

Kédougou 18 août (APS) - Plus de quatre mille filles âgées de 10 à 17 ans, issues de familles en situation de vulnérabilité de Saraya et de Salémata et enrôlées dans le registre nationale unique (RNU), vont bénéficier de l'assistance sanitaire et sociale du projet de l'ISMEA, a annoncé vendredi le directeur de l'action médicosociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Moustapha Fall

»Nous avons enrôlé deux mille filles dans le département de Salémata et mille huit cent à Saraya. Le choix de Saraya et de Salémata de la région de Kédougou s'explique par la situation de vulnérabilité et le manque d'infrastructure socio sanitaire dans ces deux zones », a-t-il expliqué.

Il intervenait à la journée de restitution des listes issues du ciblage communautaire et recueil d'engagement dans le cadre de la mise en œuvre de la composante deux du projet ISMEA, présidé par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Georges Samba Faye.

Le projet ISMEA a ciblé pour cette composante deux les filles adolescentes des couches vulnérables dans les départements de Saraya et de Salémata.

»C'est une discrimination positive, parce que tout le monde sait qu'en termes de vulnérabilité, les filles sont les plus exposées. Donc il faut souvent faire cette discrimination afin de toucher la cible la plus sensible », a dit Moustapha Fall.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Georges Samba Faye, a salué l'engagement des parents et des adolescentes enrôlées dans le projet ISMEA. »Des adolescentes des départements de Saraya et de Salémata se sont engagées à rester à l'école ou bien dans les structures de formation professionnelle, et à réduire leur distraction et avoir un meilleur comportement dans la société », a-t-il expliqué.

M. Faye a dit l'engagement de la gouvernance de Kédougou qui »prendra des dispositions nécessaires en collaboration avec la direction régionale de l'action sociale pour qu'il y ait un suivi permanant pour faire respecter aux parents des adolescentes leurs engagements ».