Algérie: Saudi League / Riyad Mahrez - « C'est un bon championnat »

Au micro du média saoudien SSC, l'attaquant algérien d'Al-Ahli, Riyad Mahrez, s'est confié sur le niveau de la Saudi Pro League. Il s'est également exprimé sur la victoire des siens, ce jeudi, face à Al Khaleej Saihat (1-3) ainsi que de son premier but avec l'équipe.

« Les supporters sont incroyables, a-t-il confié en préambule. On est très heureux d'avoir le soutien des fans lors de ce match à l'extérieur. Ils nous ont poussé jusqu'à la dernière minute et cela nous a donné la motivation nécessaire pour gagner. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette rencontre. Ce fut une belle rencontre avec trois buts. »

Concernant sa première réalisation sous les couleurs d'Al-Ahli, le capitaine des Verts a confié : « Je suis très content d'inscrire mon premier but pour ce club. J'étais excité à l'idée d'ouvrir mon compteur buts, ce fut le cas pour le deuxième match. On doit continuer à faire de notre mieux. Le plus important est d'aider l'équipe à gagner les rencontres tous ensemble. »

« Nous prenons les rencontres une après l'autre. Je n'ai pas envie de trop me projeter, a-t-il ajouté. On doit remporter la prochaine rencontre puis la suivante et nous allons voir ce que nous pouvons faire. »

Riyad Mahrez a également été questionné sur le niveau de jeu de la Saudi Pro League. « C'est un bon championnat, où il fait très chaud, avec de très bonnes pelouses, a-t-il enchaîné. Les supporters sont incroyables. Inchallah, le championnat saoudien va continuer à s'améliorer. »