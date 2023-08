Afrique: Addis-Abeba - La 19eme CMAE ouvre beaucoup d'opportunités pour l'Afrique (Ministre)

Addis — Abeba - La 19eme session de la Conférence ministérielle africaine de l'environnement (CMAE) qui a clos ses travaux, vendredi soir à Addis-Abeba, ouvre beaucoup d'opportunités pour le Continent sur les questions environnementales et permet de converger les positions africaines communes en la matière, a affirmé la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali.

"C'est vraiment une Conférence ministérielle très importante dans la mesure où elle nous permet de rassembler, de converger des positions africaines communes sur plusieurs sujets qui sont très important (questions environnementales, changement climatique, perte de biodiversité et pollution)", a souligné Mme Benali qui a pris part à ce forum continental.

La Conférence ministérielle s'est tenue dans un contexte très complexe et très compliqué, mais qui ouvre toutefois beaucoup d'opportunités pour le Continent africain sur les questions environnementales et aussi pour pouvoir pousser l'agenda des pays africains qui se retrouve finalement sans avoir une grande responsabilité dans les grands défis environnementaux, de perte de biodiversité, de pollution, de changement climatique ce qui a pesé d'une manière disproportionnée sur leur tissu économique et social, a relevé la ministre dans une déclaration à la presse.

"Aujourd'hui nous préparons des positions africaines communes sur les questions de financement, de négociations internationales environnementales, climatique et de biodiversité en prélude au Sommet climat prévu à Nairobi, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondial à Marrakech, la COP 28 à Dubaï, le Sommet des trois bassin à Brazzaville et la sixième session de l'Assemblée des Nations Unis pour l'environnement (ANUE 6) à Nairobi sous la présidence du Maroc", a mis en avant la ministre.

La ministre qui a mis en exergue l'importance qu'accorde SM le Roi Mohammed VI aux questions de l'environnement, changement climatique, pollution et perte de biodiversité, a réaffirmé que le Royaume œuvre pour pouvoir mener à bien la transition énergétique, environnementale, économique et social de l'Afrique au service du Continent et du Citoyen africain.

La participation du Maroc a cet événement s'inscrit dans le cadre de la contribution active du Royaume aux processus globaux et régionaux en matière d'environnement et de développement durable, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, et qui s'est concrétisée par l'adhésion à la plupart des Accords et initiatives mondiales en relation avec l'Environnement et le Développement Durable et leur déclinaison au niveau national.

Cet engagement, s'est traduit notamment par l'adoption de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) visant à renforcer l'intégration de la durabilité dans les programmes de développement sectoriels et territorial et assurer la transition de notre pays vers une économie verte et inclusive.