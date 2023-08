Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Aout 2023

Cote d’Ivoire : Élections locales - Près de 12 000 femmes frappent aux portes des mairies et régions

Le double scrutin du 2 septembre marquera d’une pierre blanche l’histoire des élections en Côte d’Ivoire. En effet, jamais une consultation de ce genre n’a mobilisé autant de candidatures féminines. Le jeudi 17 août 2023, à l’hôtel Belle Côte, à la Riviera-Palmeraie, à la clôture de la session de formation qui a porté sur « Leadership féminin et gouvernance politique » qu’il a organisée, le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant a montré que les municipales et régionales de cette année ont battu le record de candidatures féminines.« Pour les élections locales du 2 septembre, à l’issue du dépôt des candidatures et de la proclamation des candidatures retenues par la Cei, les statistiques suivantes se dégagent : pour les municipales, 30 088 candidatures dont 10 220 femmes, soit 33,97% et 19 868 hommes, représentant 66,03%. Pour les régionales, 5 214 candidatures ont été validées dont 1 672 femmes soit 32,07% et 3 542 hommes qui représentent 67,93% », a révélé Moussa Diarrassouba, directeur de cabinet, représentant la ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant. Au total, ce sont donc 11 892 candidatures de femmes (donc près de 12 000) qui ont été retenues par les services de l’institution en charge de l’organisation des élections. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Application des sanctions contre le Niger- La communauté sénégalaise manifeste à Niamey pour s’opposer

Les ressortissants sénégalais au Niger ont organisé, jeudi 17 août 2023, une manifestation autorisée dans les rues de Niamey pour marquer leur désapprobation par rapport à l’engagement du gouvernement du Sénégal à infliger des sanctions au Niger. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté, avec des pancartes et des drapeaux du Sénégal et du Niger, pour dire non à l’exécution par le gouvernement du Sénégal des sanctions infligées par la Cédéao et l’Uémoa au Niger (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Bogandé- La Délégation spéciale de la commune offre 16 motos aux Fds

Seize motocyclettes de type « Aloba » d’un coût global de 13 480 000 F cfa, c’est le don de la commune urbaine de Bogandé, aux Forces de défense et de sécurité (Fds), engagées dans la sécurisation du territoire national. La cérémonie officielle de remise du matériel a eu lieu, le mercredi 16 août 2023, dans l’enceinte de la mairie de Bogandé. Ce faisant, 10 motos ont été affectées à la Police nationale et 06 à la Gendarmerie nationale. La première vice-présidente de la délégation spéciale communale de Bogandé, Alice Bikienga qui a présidé la cérémonie, a précisé que ces moyens roulants ont été acquis dans le cadre de l’exécution du budget communal de 2022. « Ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles des Fds afin de leur permettre d’accomplir, au mieux, leurs missions » a-t-elle laissé entendre. Pour les bénéficiaires, cette dotation vient renforcer davantage leurs moyens d’actions et témoigne de la volonté et de l’engagement des autorités locales à soutenir les personnels de sécurité dans l’exécution de leurs tâches. (Source :aouaga.com)

Centrafrique : Télécommunication- Une société sud- coréenne annonce l’opérationnalisation du projet à fibre optique

Une délégation de la société sud- coréenne Taihan adjudicateur du projet Cab-Rca conduite par son Directeur général, Monsieur HI JUNJUYB, a été reçue en audience en début de soirée du 17 août au Palais de la Renaissance par le Pr Faustin Archange TOUADERA. Les membres de la délégation sont venus faire part au Faustin Archange TOUADERA de l’état d’avancement du projet Cab-Rca. Interrogé au sortir de cette audience, M. HI JUNJUYB a déclaré que le projet en question signé et en 2019 qui vise la construction d’un réseau à fibre optique qui relie la République Centrafricaine au Cameroun et au Congo a atteint son objectif. HUNJUY a affirmé que son entreprise a déjà terminé l’installation du réseau à fibre optique au niveau national depuis la ville de Bangui jusqu’à Berberati avec deux réseaux dont l’un sera bientôt interconnecté avec le Congo voisin. Cette interconnexion permettra à la République Centrafricaine de bénéficier d’un réseau à haut débit. (Source : abangui.com)

Tchad : Après une attaque contre l'armée- Déby en visite dans le nord

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Bardaï, une localité située à plus de 1 000 km au nord de la capitale N'Djamena après une attaque de positions de l'armée dans la région, a annoncé jeudi la présidence à l'Afp. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Bardaï, une localité située à plus de 1 000 km au nord de la capitale N'Djamena après une attaque de positions de l'armée dans la région, a annoncé jeudi la présidence à l'Afp. « L'objet de la visite : galvaniser les troupes et renforcer le dispositif existant aux lendemains de l'attaque des positions militaires par des éléments armés se réclamant du Ccmsr », le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, a annoncé à l'Afa Brah Mahamat, le porte-parole de la présidence, sans précisions sur la durée du déplacement de M. Déby. Dans cette région désertique du massif du Tibesti, les principaux mouvements rebelles tchadiens installés de longue date dans le sud de la Libye voisine entretiennent des bases d'où ils harcèlent les troupes et avaient lancé, au printemps 2021, une offensive au cours de laquelle ils avaient tué le président Idriss Déby Itno monté au front. (Source : euronews)

Rdc : Epidémie- L'Unicef alerte sur une crise de choléra

L’Unicef tire la sonnette d’alarme, une crise de choléra sévit en Rdc. Elle est la plus grave dans le pays, depuis 2017. Plus de 30 000 cas suspectés ou confirmés et 230 décès ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire depuis 7 mois. Le Nord-Kivu reste la province la plus touchée avec 21 400 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans, selon les chiffres officiels. Les camps de déplacés surpeuplés favorisent la transmission de la maladie. Des séances d’information sur les règles d’hygiène et l’amélioration des conditions de vie dans les camps aident à inverser la tendance. (Source :africanews)

Gabon : Retrait de candidature pour soutenir Ali Bongo- Aimé Régis Renombo renonce aux législatives

Aimé Régis Renombo, candidat aux élections législatives du 26 août 2023, dans le 4ème arrondissement de Libreville, a annoncé son retrait de la course lors d'une conférence de presse. Son geste vise à éviter de gêner la candidature du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qu'il soutient fidèlement. Dans les locaux du Rassemblement espoir (Re), son mouvement politique proche de la majorité, Aimé Régis Renombo a expliqué à ses partisans et sympathisants les raisons derrière cette décision. Le retrait de sa candidature est motivé par l'introduction récente du bulletin unique par le Centre gabonais des élections (CGE) le 31 juillet dernier. (Source :alibreville.com)

Niger : Force de la Cédéao - Elle est « prête à intervenir » dès que …

La force de la Cédéao est « prête à intervenir » au Niger dès que les dirigeants des pays ouest-africains en donneront l'ordre, a déclaré le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation régionale, Abdel-Fatau Musah. « Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre sera donné. Le jour de l'intervention a aussi été fixé", a déclaré ce responsable à l'issue d'une réunion des chefs d'état-major des armées ouest-africaines réunis depuis jeudi à Accra.

Benin : Montée des eaux des fleuves Niger et Ouémé- Risques d’inondation dans 5 communes

Le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule interinstitutionnelle de prévision et d’alerte (Cipa) du Bénin signale des risques d’inondation dans cinq communes du Bénin dans la période du 17 au 20 août 2023. Voici la cause et les communes concernées. Le niveau des eaux des fleuves Niger et Ouémé est monté. Ce qui laisse planer un risque d’inondation dans plusieurs communes du Bénin dans la période du 17 au 20 août 2023.Selon Le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA), le fleuve Ouémé a atteint un niveau de 924 cm à Zagnanado et 675 cm à Bonou. (Source :acotonou.com)

Guinée : Partis politiques- Des bisbilles au sein du parti d’Alpha Condé…

S’achemine-t-on vers une crise au sein de l’ex parti présidentiel en Guinée ? Fragilisé par l’emprisonnement de plusieurs de ses hauts responsables et militants, le Rpg arc-en-ciel connait des bisbilles en son sein. Les prochains jours risquent d’être houleux voire déterminants. La direction nationale du Rpg Arc-En-Ciel s’est désolidarisée ce vendredi 18 août 2023 de la coordination régionale du parti à Kankan, qui a participé à la mise en place d’une plateforme politique dénommée, convergence des partis politiques pour le développement (Cppd). (Source : africaguinee.com)