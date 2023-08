Tunisie: ASM - Ne pas rater son entrée !

Le retour en première division étant acté, le prochain objectif des Marsois est d'y rester. Pour ce faire, il faudra réussir son départ, à commencer par l'explication de cet après-midi à Radès. Après six longues années passées dans les divisions inférieures, la plus longue période jamais vécue par les Marsois en dehors de la Ligue 1, ils retrouvent cette saison leur place naturelle parmi l'élite.

Avec le retour en Ligue 1 à l'issue de la saison écoulée et après avoir atteint auparavant la finale de la Coupe de Tunisie, perdue devant le CSS, on peut dire que le blason est redoré pour l'ASM. Mais le plus dur reste à venir et cette saison s'annonce des plus difficiles pour les Banlieusards du Nord qui se sont fixé deux objectifs principaux. Le premier est d'assurer le maintien en Ligue 1 tout en étant éloignés de la zone de relégation.

Le deuxième est d'aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie, et même d'y être un prétendant sérieux, comme cela était le cas lors de l'avant-dernière saison. Ceci dit, le parcours de l'équipe, durant la nouvelle saison qui s'ouvre aujourd'hui, se fera étape par étape. La première de ces étapes est de ne pas rater son entrée en lice tout à l'heure et éviter ainsi la déception de mal entamer le parcours. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'explication de cet après-midi à Radès contre l'EST.

Le moral, au beau fixe !

Il y a une semaine, les "Vert et Jaune" ont clôturé, de la plus belle des manières, leur préparation d'intersaison en allant s'imposer en amical contre le CA. Une rencontre lors de laquelle les Marsois ont allié manière et résultat. Pour rappel, l'ASM a remporté ce match amical devant le CA sur le score de 3-1. Grâce à cette large victoire, obtenue de surcroît devant l'une des grosses cylindrées du championnat, les Marsois abordent avec confiance ce nouvel exercice bien que le club n'ait pas été actif sur le marché des transferts, cet été, en comptant sur l'effectif qui a assuré l'accession, composé essentiellement des jeunes du cru.

Toutefois, le bureau directeur a fait le choix judicieux d'amener Khaled Ben Yahia à la barre, assisté dans sa mission par un enfant du club qui connaît bien lui aussi le haut niveau, en l'occurrence Youssef Mouihbi. Côté joueurs, Khaled Ben Yahia peut compter également sur deux enfants du club qui ont l'expérience de la Ligue 1, le gardien de but Zied Jebali et le défenseur central Slim Mahjebi. Pour réussir le départ tout à l'heure, le coach marsois compte également sur Mohamed Sadok Nzagou et Ali Amri, buteurs contre le CA une semaine plus tôt. Enfin, Khaled Ben Yahia peut s'appuyer sur une arme qui pourrait s'avérer fatale : la détermination sans faille de ses joueurs de rester dans la dynamique des victoires et leur impatience de trouver, pour la plupart d'eux, l'ambiance de la Ligue 1. Ce sera l'occasion de jouer enfin dans la cour des grands.