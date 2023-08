Tunisie: USBG - Que d'attentes !

Il n'y aura pas meilleur début pour les Benguerdanais qu'une victoire sur un grand prétendant et concurrent pour la qualification à la seconde phase.

La belle aventure qu'a promise l'entraîneur Chiheb Ellili avec l'USBG commence aujourd'hui avec un duel-choc avec le Club Africain, un des sérieux et solides postulants du groupe pour les trois billets au Play-Off. Chiheb Ellili aurait aimé débuter le championnat avec une rencontre face un adversaire de calibre inférieur aux Rouge et Blanc pour ne pas avoir à trop souffrir pour engranger les trois premiers points importants de la saison. Surtout que cette rencontre inaugurale d'un parcours, qui sera sans doute long et harassant, sera au Stade du 7 Mars de Benguerdane devant une assistance nombreuse.

Le nouveau technicien des Jaune et Noir sait que la réussite dépendra d'un bon départ et que ce match contre les hommes de Saîd Saîbi est la première pierre du bel édifice qu'il espère construire. La mission ne sera pas donc de tout repos cet après-midi surtout que l'équipe n'est pas encore au top à tous les niveaux. Elle a besoin de temps pour commencer à épouser une bonne courbe ascendante et trouver un rythme de croisière à la mesure du grand objectif tracé.

Une défense new look

Le secteur qui chiffonne le plus Chiheb Ellili est la défense fortement renouvelée et qui aura un nouveau visage. À commencer par les buts où Seifeddine Charfi est le nouveau maître de l'arène même s'il sera toujours en ballottage avec Achraf Abdelaafou. Quatre nouveaux défenseurs ont été aussi recrutés pour colmater la grande brèche laissée par le départ de Mohamed Amine Zghada, Mohamed Ali Jouini et de Chaouki Ben Khedher même si ce dernier, après l'interdiction de transfert qui a frappé l'Étoile, a dû rebrousser chemin. Baligh Jemmali, Amine Mhadhebi, Ghazi Abderrazak et Ayoub Tlili ont débarqué pour apporter le plus. Mais ce qui donne de l'assurance tout de même, c'est que ce sont des joueurs d'expérience.

Le seul point d'interrogation concerne le degré de leur entente et complémentarité, élément important dans la solidité et l'animation défensive. En milieu de terrain, la pièce maîtresse de ce compartiment, Presnel Banga, est toujours là et il trouvera en Mohalmed Amine Meskini et Mehdi Ouedherfi deux soutiens de valeur et de poids. L'ex-joueur de l'ESS, Mohamed Khalil Zid, a aussi sa place dans le dispositif au milieu de terrain tout comme l'enfant du club qui confirme, Mohamed Nasr Hamed, et de Youssef Mosrati qui fera, à coup sûr, oublier Wadhah Zaidi. La ligne avant sera la principale énigme après le transfert de celui qui a fait ses beaux jours la saison écoulée, Rafik Kamergi, meilleur buteur du championnat.

Tous les espoirs sont placés sur la nouvelle recrue, Nassim Sioud, pour être le futur fer de lance de l'attaque. Le défi est donc des plus gros pour Chiheb Ellili qui doit passer avec succès son premier examen et prendre le dessus. On verra si les joueurs arrivants seront ou non à la hauteur des joueurs cadres partants. Et si cette USBG a les grands atouts pour viser haut ?!