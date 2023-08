Ile Maurice: Congrès PTr-MMM-PMSD - Après Mare-d'Albert, grosse mobilisation à Vacoas

La foule a encore une fois répondu présente. Un «raz de marée», selon les leaders des trois partis politiques, qui ont pris la parole peu après 18 heures. Avant cela, ce sont Adrien Duval, Stéphanie Anquetil, Joanna Bérenger, Michael Sik Yuen ou encore Khushal Lobine qui se sont adressés tour à tour à la foule compacte. Puis, c'est Xavier-Luc Duval qui a été le premier leader de parti à prendre le micro. Le leader de l'opposition a qualifié ce congrès de «croisade» et l'a comparé à la marche de Mahatma Gandhi. «Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la foule à Vacoas ou à Mare-d'Albert. Sa li devir lespri dimounn...» Il a parlé de nouveau départ pour le pays, qui fait face à beaucoup de défis, ainsi que de l'exode des Mauriciens. Message important de l'alliance : «Nous représentons l'espoir pour un avenir meilleur.»

Xavier-Luc Duval a aussi soutenu que cette alliance travaille sur un programme précis et a déclaré que l'avenir sera «digital et régional». «Nous prenons l'engagement que toutes les promesses faites pour changer vos vies, nous les réaliserons. Ce que nous voulons, c'est de remettre un sourire dans vos vies...»

Paul Bérenger a, lui, parlé du «commencement de la fin pour le MSM (NdlR, Mouvement socialiste militant)». D'ajouter que la police n'est pas fautive dans le sabotage des congrès de leur alliance, mais que «le MSM et les municipalités» ont, eux, essayé de leur mettre des bâtons dans les roues. «Ziska Metro Express complis.» Pour lui, cependant, le résultat est là, en regardant la foule présente à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle. Il n'a pas épargné Pravind Jugnauth qui, selon lui, «pa konn nanié apart lamoné». De parler de la vigilance pour empêcher la fraude électorale et de «maryé piké» pour arrêter les abus et les «dominer» du MSM.

Navin Ramgoolam a, lui aussi, remercié l'immense foule présente et a parlé de bâtons dans «larou» du gouvernement pour l'organisation de leur congrès. Selon lui, vague «la inn levé» et «kuman Titanic lor brisan, bato MSM pe déviré». Navin Ramgoolam a souligné que la prochaine étape du MSM sera de semer la zizanie entre le trio de l'opposition. De revenir sur le rassemblement au Sun Trust, samedi dernier, où des «Bangladeshis» étaient présents. Et, a-t-il dit, «il ne faut pas oublier les révélations de Kistnen concernant leurs votes». Il a aussi fait ressortir les nombreux points «drol» de la nouvelle liste électorale. Comme l'augmentation des électeurs aux no 8 et no 5. «Le MSM veut aussi placer ses 'personnes' pour les prochaines élections. Je demanderai une rencontre avec Irfan Rahman à ce sujet.»

La priorité pour lui et ses deux collègues est de «tir pei dan lenfer ki linn rentré». Et il a notamment demandé de ne pas céder à la division de votes, mais de voter bloc. Plusieurs autres points ont été abordés par le leader des Rouges, comme la crise institutionnelle, le gaspillage des fonds publics, l'extradition de Nono et non de Franklin, des transactions louches de Basoo Seetaram en mer, ou encore la sécurité routière et le permis à point.