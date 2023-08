Afrique: Rugby à VII - L'or à la portée des Makis hommes

Détenteurs de la médaille d'or en 2019 à Maurice, les Makis de Madagascar partent largement favoris pour décrocher de nouveau l'or au rugby à VII, à domicile, cette année.

À six jours de l'ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, les rugbymen à VII de l'équipe nationale malgache Makis entrent maintenant dans la dernière ligne droite de leur préparation appelée « affutage ». Le rugby à VII se joue pour la troisième fois dans les histoires des JIOI. La première édition a été une discipline de démonstration en 2007 dont Madagascar a remporté la victoire, mais la médaille d'or à titre symbolique n'a pas été tenue en compte pour le classement final. En 2019, à Maurice, Madagascar a remporté l'or de la discipline en s'imposant devant les réunionnais sur le score de 12 à 7.

Pour cette année 2023 et en évoluant à domicile devant des milliers de supporteurs lors de la grande finale du 2 septembre, Madagascar, par ses rugbymen, tentera de remporter l'or pour la troisième fois. « Sur le papier, nous sommes les favoris pour remporter l'or. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de la préparation en corrigeant tous les petits déchets techniques. Nous travaillons dur sur la technique de défense qui a été le point faible des joueurs malgaches. L'attaque ne nous pose aucun problème et avec la rapidité de nos joueurs, la chance de remporter l'or à domicile est grande », confie Marie Eric Randrianarisoa alias Eric Sefo, coach de l'équipe nationale malgache de rugby à VII.

Catégorique et confiant

Selon l'expression "Prudence est mère de sûreté", Eric Sefo prend très au sérieux la préparation sans minimiser les forces des adversaires. Sur le stade Malacam Antanimena, il n'arrête jamais de donner des consignes, notamment sur les attitudes à adopter, selon le déroulement des exercices sur le terrain. A chaque erreur ou déconcentration de ses poulains, il n'hésite pas à crier pour corriger. Très appliqués, les joueurs mouillent vraiment leurs maillots et ils ont un objectif commun : la victoire finale. Pour Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de l'équipe nationale de rugby à VII, il est le modèle sur le terrain et son objectif est net et clair: « Nous sommes les champions en titre à Maurice en 2019. Cette année, nous allons évoluer devant notre public. Ce public nous attend et je crois qu'ils sont derrière nous.

Pour les remercier, il est de notre devoir de remporter l'or à domicile et nous avons hâte d'y être ». Côté physique, Bruno Razafimanantsoa, le médecin de l'équipe nationale malgache a expliqué que « tous les joueurs sont en plein forme. Ils se sont renforcés en muscles. Ils sont bien traités et durant le regroupement, la satisfaction des besoins en eau, médicaments, nourritures répond bien à notre attente, nos joueurs sont prêts ». Quant à Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, il est catégorique et confiant dans la quête des médailles d'or: « Les deux médailles d'or (hommes et dames), je peux le confirmer, elles ne sortiront pas de Madagascar. Elles sont nos propriétés et nous allons les garder entre nos mains ».