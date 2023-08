Afrique: Jeux des Iles / Judo - La compétition du 26 au 28 août au Gymnase Ankorondrano

16 médailles d'or sont en jeu en judo au Gymnase d'Ankorondrano du 26 au 28 août.

Les judokas des iles de l'Océan Indien entrent en action au lendemain de la cérémonie d'ouverture au Gymnase d'Ankorondrano. 28 judokas malgaches défendront les couleurs malgaches pour ces 11es Jeux des Iles. 16 médailles d'or dont quatorze en individuel et deux en par équipes sont en jeu. « Nous visons le maximum de médailles d'or à domicile. Les résultats de 2019 c'était avant. Cette année, nous avons une belle génération de judokas et ils ont pu participer à pas mal de compétition dont récemment les Jeux de la Francophonie à Kinshasa et le championnat d'Afrique juniors à domicile.

Les combattants sont motivé, mais, ce sera aussi du lourd en face contre les Réunionnais et les Mauriciens » nous a confié, Mamy Randriamasinoro, directeur technique national au sein de la fédération malgache de judo. Selon le règlement des jeux, chaque pays a droit d'engager deux combattants par catégorie. Laura Rasoanaivo, double championne d'Afrique, multiple médaillé d'or aux Open continentaux et médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie fait partie des réelles chances de la Grande Ile à ces jeux à domicile.

Sur les 28 combattants, trois expatriés composent la liste entre autres Fetra Ratsimiziva chez les moins de 81kg, Christianne Carine en -57 kg et Alice Andrianjohany en - 78 kg. Le tirage au sort se tiendra le 25 août suivi de la pesée au Gymnase d'Ankorondrano. Les compétitions individuelles se disputeront les 26 et 27 août et le tournoi par équipes le 28 août.

Dames

48 kg : Natacha Razafindrakoto, Norah Ratsiavy

52 kg : Mireille Andriamifehy, Mirana Rakotovao

57 kg : Narindra Rakotovao, Christianne Vital

63 kg : Malala Raharisoa, Angela Andriamalala

70 kg : Laura Rasoanaivo, Aicha

78 kg : Zo Andriambololona, Alice Andriajohany

+78 kg : Haingo Ramiandrisoa, Miora Rasoanaivo

Hommes

60 kg : Ismael Rakotonirina, Hyancinthe Rakotonandrasana

66 kg : Rina Ramahefarison, Vonjiniaina Ralevazaha

73 kg : Rayan Ravelojaona, Lova Randrianasolo

81 kg : Fetra Ranaivoarisoa, Mialy Rakotovelo

90 kg : Fetra Ratsimiziva, Roberto Razakandrandria

100 kg : Ricky Ramalanjaona, Marco Tolinantenaina