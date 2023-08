Madagascar: Infrastructures vitales dans le Sud-ouest

A peine arrivé au pays après son voyage au Vatican, le Chef de l'Etat s'est rendu à Toliara pour inaugurer des « zavabita « . Ambiance tropicale à Toliara. La capitale de la Région Atsimo Andrefana était complètement envahie par une marrée orange hier. Andry Rajoelina a réalisé une véritable démonstration de force dans une ville considérée comme étant le fief de Siteny Randrianasoloniaiko, un candidat annoncé à la Présidentielle. A peine arrivé au pays après son voyage au Vatican, le président de la République s'est déjà rendu dans le Sud de la Grande île, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina et de ses enfants.

Un déplacement historique marqué par une série d'inauguration d'infrastructures vitales pour la population du Sud-ouest dont la route nationale 9, la Direction Régionale de la Sécurité Publique d'Atsimo Andrefana, l'Hôtel des Finances, ainsi que l'inauguration de l'aéroport international de Toliara. Mais aussi la cérémonie de pose de première pierre des travaux de construction du Pont Mangoky, mesurant 878 mètres. Mais le bouquet final de la journée d'hier fut l'accueil de la flamme des jeux des îles de l'Océan Indien qui s'est tenu devant l'Hôtel de ville en début de soirée. Grand Bâtisseur. Le Directeur général adjoint de la Banque Africaine de Développement en charge de la Région Afrique Australe a assisté à l'inauguration de la RN9 reliant Toliara - Bevoay.

Ce dernier a salué les efforts entrepris par le président Andry Rajoelina dans la construction d'infrastructures, et n'a pas manqué de féliciter le Chef de l'Etat pour avoit gagné le Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE 2023. En effet, la réalisation de cette route nationale va désenclaver plusieurs districts et communes dans le Sud du pays. Faut-il rappeler que la RN9 passe par Toliara, Ifaty, Ankililaoky, Antanimeva, Befandriana Atsimo, Ankatsakatsa, Bevoay jusqu'à Ankiliavo. Le premier lot concerne le trajet Analamisampy - Bevoay, tandis que le second lot débute à Bevoay jusqu'à Manja. Avant, le trajet s'est fait en 2 jours. Dorénavant, les usagers mettent 5h au maximum pour se rendre à Bevoay depuis Toliara. La réalisation des travaux a été financée par la Banque Africaine de Développement, en partenariat avec le Fonds Saoudien et le Fonds kowetien entre autres.

Les travaux de réhabilitation de la RN9 ont débuté le 19 août 2020, en pleine période de COVID-19. Outre le désenclavement du Sud, cette route permettra aussi à la promotion du commerce et l'exportation des produits locaux, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Pont Mangoky. La journée d'hier a également été marquée par le lancement des travaux de construction du Pont sur le fleuve Mangoky comprenant la route de raccordement sur la RN9. Il s'agira du pont le plus long de Madagascar mesurant 878m. Comme la RN9, la réalisation a été confiée à l'entreprise chinoise CRCC. La durée des travaux est de 30 mois. Outre ce pont, le projet prévoit aussi la construction de pistes en terre, d'un bureau de la gendarmerie, d'un CSBII, d'une école primaire publique et des éclairages publics.

La population des communes environnantes bénéficieront aussi d'approvisionnement en eau potable grâce à des forages d'eau. Après la cérémonie au Pont Mangoky, le Chef de l'Etat a constater de visu les barrages et les canaux d'irrigation mesurant 240km dans le Bas Mangoky. Changer l'histoire. Le Sud de Madagascar a particulièrement été gâté durant ce premier quinquennat d'Andry Rajoelina. Plusieurs infrastructures d'envergure ont été mises en place en cinq ans. Pour ne citer que l'usine NutriSud à Fort Dauphin destinée à combattre la malnutrition, le grand pipeline d'Efaho - Ambovombe qui permettra de lutter contre la sécheresse, ainsi que la réhabilitation de la RN13, la RN10, la RNT12A et la RN9. Changer l'histoire du Sud. C'est l'objectif du président Andry Rajoelina qui a réitéré hier son amour particulier pour la population du Sud.

Hier, le Chef de l'Etat a aussi inauguré l'aéroport de Toliara, nouvellement réhabilité et qui vient d'obtenir une certification en tant qu'aéroport international. Mais aussi le bureau de la Direction Régionale de la Sécurité Publique qui servira les 1 700 000 personnes au niveau de la Région Atsimo Andrefana, ainsi que l'Hôtel des Finances rattaché au Ministère de l'Economie et des Finances. C'est la 4è infrastructure de ce genre construite à travers Madagascar en 5 ans. Elle est équipée notamment d'un garage administratif, d'un gîte d'étape, et d'un terrain de basket, de volley, de boulodrome, ainsi que des bureaux destinés à tous les services et directions du Ministère des Finances. Jusqu'à tard dans la soirée, la famille présidentielle a assisté à la grande fête pour l'accueil de la flamme des Jeux des îles organisée devant l'Hôtel des ville de Toliara.