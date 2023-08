Afrique: Grappling/Championnat d'Afrique - Gou Nomenjanahary et Séraphin en lice

Deux Malgaches, Gou Nomenjanahary et Heritiana Séraphin Ramiandraza, participeront au championnat d'Afrique de grappling sans kimono, organisé en Afrique du Sud la semaine prochaine, notamment les 26 et 27 août. L'ADCC Submission Wrestling Championship, communément appelé ADCC, la compétition de grappling la plus prestigieuse au niveau mondial, accueillera cet événement. Gou, membre éminent du club Malagasy Top Team, s'apprête à disputer sa quatrième compétition internationale dans la catégorie des moins de 65 kg. Fort de son expérience fructueuse, il a déjà remporté une médaille de bronze et s'est classé cinquième lors de deux championnats du monde de MMA.

L'année précédente, Gou avait brillamment remporté le titre de champion d'Afrique de jiu-jitsu sans kimono à Maurice, se distinguant également en tant que vice-champion dans les combats avec kimono. Cette saison, Gou a consolidé sa position de leader incontesté de cette discipline. Il affirme : « Je me sens prêt à relever ce nouveau défi après deux mois d'entraînement intensif ». Pendant ce temps, Séraphin, basé au Kenya mais régulièrement présent à Madagascar, participe en tant que combattant et coach simultanément au cours de cette compétition. Gou s'apprête à quitter le pays en solitaire en début de semaine, prêt à démontrer une fois de plus sa maîtrise exceptionnelle dans l'arène du grappling.