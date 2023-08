Madagascar: Deux jours de répit après une semaine mouvementée

C'est une semaine pleine de rebondissements que les Malgaches ont vécu, mais arrivés au bout, ils n'aspirent qu'à un week-end tranquille et sans l'intrusion dans leur vie de ces mauvaises nouvelles qui empoisonnent leur vie quotidienne. Le scandale qui a mis en émoi toute la classe politique est certes toujours présent dans les esprits, mais il devrait être occulté durant cette fin de semaine pour un repos bien mérité. L'actualité devrait imposer sa loi dès lundi prochain et faire retrouver ce rythme trépidant auquel toute la population est habituée.

Deux jours de répit après une semaine mouvementée

La mésaventure arrivée à l'ex-directrice de cabinet de la Présidence a été le sujet principal du radio trottoir de la Capitale. Elle a perturbé l'entourage du Chef de l'État qui a voulu couper court à toutes les supputations de la classe politique. La décision du limogeage de la jeune femme a été prise dans la précipitation, mais cette réaction rapide n'a pas stoppé toutes les interrogations que suscite cette interpellation en terre étrangère.

Le calme est revenu momentanément, mais les commentaires vont toujours bon train. Le président de la République, pour montrer qu'il ne s'embarrasse pas des épreuves qu'il subit, est parti en province inaugurer les réalisations de son régime. Les citoyens sont, on le constate tous les jours, de plus en plus circonspects et prennent du recul devant le flux d'informations qui leur parvient. Ils se détournent des programmes leur proposant des reportages dithyrambiques sur ces déplacements dans différentes localités de l'île. Les citoyens aspirent à une pause dans le déferlement des nouvelles locales et internationales. Pendant ces deux jours à venir, ils aspirent à une trêve et ils estiment qu'ils auront tout le temps de penser à la situation dans laquelle se trouve le pays dès lundi.