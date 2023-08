Madagascar: Midirama - Une semaine marquée, notamment par la célébration de notre quarantième anniversaire

Cette semaine est à marquer d'une pierre blanche pour notre journal, Midi Madagasikara, qui célèbre ses quarante ans. Durant ces quatre décennies, il a été le compagnon fidèle de dizaines de milliers de lecteurs qui ont pu découvrir leur quotidien avec tous ses bons ou ses mauvais côtés. Ce fut le cas ces derniers temps où les événements se sont bousculés, tout semblant aller à vau-l'eau pour un pouvoir troublé par des scandales à répétition. Cela avait commencé par l'annonce et l'acquisition de la nationalité française du Chef de l'État par voie de naturalisation en 2013 alors qu'il était président de la Transition. La tempête politico-médiatique fut particulièrement violente et bien qu'elle semble s'être apaisée, le malaise persiste et l'incendie couve encore. L'officialisation du calendrier de l'élection présidentielle a cependant quelque peu calmé la fièvre qui s'était emparée du monde politique.

L'interview du président de la République censé mettre un terme à la polémique née de l'affaire n'a fait que la tempérer. Les membres de l'opposition et de la société civile ont continué leurs interpellations sur leur perception de la gestion des affaires de l'État. C'est dans ces conditions qu'est tombée la nouvelle de l'arrestation de la Directrice de cabinet de la Présidence à cause d'une suspicion de corruption auprès d'une société minière dont le siège est à Londres. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et malgré la décision du limogeage de l'intéressée, les effets de ce nouveau scandale touchant le pouvoir se font sentir.

Les questions posées par les observateurs se multiplient et malgré tous les contre-feux dressés, l'incendie n'est pas prêt de s'éteindre. Les deux personnes inculpées dans le cadre de cette affaire passeront en jugement le 8 septembre prochain. Le déroulement du procès sera suivi avec intérêt par l'ensemble de la communauté malgache au pays et à l'étranger. Son issue aura un impact sur un contexte préélectoral de plus en plus agité. Les déplacements du président de la République, tant à l'étranger que sur le plan local, ont commencé et vont se multiplier. Après une visite officielle au Rwanda, il a été reçu en audience privée par le Pape François qui lui a accordé sa bénédiction. Il va commencer ses déplacements dans le pays où il inaugurera les réalisations du régime.

L'actualité internationale se focalise sur l'évolution de la situation au Niger et la difficile perception des progrès respectifs réalisés par les protagonistes du front ukrainien. La junte au pouvoir au Niger semble avoir assoupli ses positions vis-à-vis de la CEDEAO. Cette dernière a décidé de privilégier la voie diplomatique, mais elle continue de préparer l'option militaire. Ses chefs d'État-Major se disent prêts à toutes les éventualités. Le chef du comité de redressement du Niger a reçu une délégation de religieux nigérians et s'est dit prêt à l'ouverture d'un dialogue avec les membres de l'opposition. L'Union africaine suit de très près les différentes démarches entreprises par les personnalités qui ont décidé de favoriser les négociations avec la junte au pouvoir. Sur le continent, le Soudan est l'autre point chaud qui préoccupe les instances internationales. Les affrontements entre les forces gouvernementales sont particulièrement meurtriers et les morts, tant civils que militaires, se comptent par milliers.

Sur le front russo-ukrainien, la situation militaire semble figée. On n'arrive pas à percevoir l'évolution de la contre-offensive menée par les forces de Kiev. Les Américains ont, semble-t-il, donné le feu vert pour la livraison d'avions F16 à l'armée ukrainienne, mais cela n'aura pas lieu avant deux ou trois mois.

Midi a célébré son quarantième anniversaire dans la joie et a partagé son bonheur avec ses dizaines de milliers de lecteurs. Il continue de rendre compte de cette actualité qui peut prêter à sourire ou être beaucoup plus préoccupante. Le pays est en train de se préparer, bon gré malgré, à l'élection présidentielle tout en assistant à l'éclatement de différents scandales. Le débat qui va avoir lieu sera très ouvert et permettra aux électeurs de choisir en connaissance de cause. Notre journal continuera à les éclairer de la manière la plus objective possible.