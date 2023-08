Madagascar: Economie bleue - Journée internationale célébrée depuis hier à Morondava

La Journée Internationale de l'Économie Bleue est célébrée pour la première fois à Madagascar, marquant ainsi un engagement envers la préservation des océans et la promotion d'une économie durable. Le coup d'envoi de cette célébration a été donné hier à Morondava, région Menabe, avec un carnaval haut en couleurs. Dirigé par Mahatante Paubert, ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue, le carnaval a rassemblé des représentants du ministère de tutelle, du secteur privé, ainsi que des partenaires clés, notamment l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Les associations de petits pêcheurs, des coopératives et des entreprises opérant dans le secteur de la pêche ont également participé au carnaval.

Durable

D'après les représentants du ministère, cet événement, qui durera deux jours, offre une plateforme pour sensibiliser à l'importance de l'économie bleue et de la durabilité des ressources marines. Les participants se sont engagés à explorer les moyens de protéger les océans et de promouvoir une exploitation durable et responsable des ressources aquatiques pour les générations futures. Le carnaval à Morondava est la première d'une série d'activités prévues pendant cette célébration de deux jours. Selon les organisateurs, un éventail d'activités est au programme, allant des discussions sur les défis de la préservation marine aux expositions mettant en avant les initiatives locales de développement durable dans le secteur de l'économie bleue.

%

A noter que l'Économie Bleue, qui vise à concilier le développement économique et la protection de l'environnement marin, gagne en importance à l'échelle mondiale. Madagascar, en tant que nation insulaire, se trouve dans une position stratégique pour jouer un rôle crucial dans la promotion de cette approche durable. Alors que cette première célébration de la Journée Internationale de l'Économie Bleue se poursuit ce jour, elle sert de rappel vibrant de l'engagement de Madagascar envers la préservation de ses précieuses ressources océaniques, ainsi que de catalyseur pour des initiatives futures visant à promouvoir une économie bleue florissante et équilibrée.