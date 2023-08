Madagascar: Insécurité à Mahajanga - Les vacanciers, en proie aux détrousseurs

Mahajanga, destination touristique prisée durant cette période estivale, a malheureusement connu une hausse alarmante des actes de détrousseurs, qui menacent la sécurité des visiteurs. Les vacanciers, censés profiter de leur séjour, se retrouvent désormais vulnérables face aux agissements criminels, particulièrement la nuit. L'insécurité touche même les moyens de transport locaux tels que les Bajaj, où certains conducteurs sans scrupules sont impliqués dans ces méfaits.

L'un des incidents récents, le plus choquant, implique un groupe de vacanciers, piégé par un conducteur peu scrupuleux de Bajaj. En se dirigeant vers la populaire Petite Plage, les passagers ont été conduits dans un lieu isolé sous prétexte de les conduire à destination. Soudain, le conducteur les a forcés à descendre du véhicule. Avant qu'ils ne puissent réagir, le Bajaj a accéléré et a disparu dans l'obscurité, emportant un sac contenant un téléphone et des vêtements précieux. La présence d'une complice féminine à bord soulève des questions sur une possible collusion.

Les ressortissants étrangers ne sont pas non plus épargnés par ces actes criminels. Un autre incident impliquant trois visiteurs étrangers s'est produit au rond-point Tsararano. Alors qu'ils regagnaient leur hôtel après une soirée de festivités, ces touristes ont été victimes d'un vol perpétré par des détrousseurs dans le Bajaj qu'ils avaient emprunté. Un iPhone 12 Pro a été dérobé et il est fortement supposé que le conducteur était complice des criminels.

Heureusement, une arrestation a été effectuée, démontrant la détermination des forces de l'ordre à endiguer cette vague d'insécurité. Un autre incident regrettable impliquait un couple rentrant d'une soirée en bord de mer. Vers minuit et demie, le commissariat central a reçu un appel désespéré signalant un acte de banditisme. La police est rapidement intervenue et a réussi à appréhender deux individus suspects à proximité. Bien qu'un téléphone portable ait été récupéré, un autre auteur du méfait a réussi à s'échapper avec un autre téléphone.

La population locale n'est pas non plus épargnée par cette vague de criminalité. Une femme a été victime d'un vol à la tire dans le quartier de Gara Sarety Tsararano. Un précieux collier en or a été subtilisé, ce qui a entraîné une réponse rapide de la police. Grâce aux efforts de celle-ci, un jeune homme déjà connu comme délinquant notoire dans le quartier de Tsararano a été arrêté en relation avec l'incident. Une enquête est en cours pour déterminer s'il avait des complices.

Face à cette série d'incidents préoccupants, les autorités de Mahajanga lancent un appel pressant aux vacanciers et aux touristes pour qu'ils redoublent de vigilance pendant cette période de vacances. Il est impératif de prendre des précautions supplémentaires et d'éviter de se retrouver dans des situations isolées, en particulier la nuit. Les autorités travaillent activement à améliorer la sécurité dans la région, mais la collaboration de tous est essentielle pour garantir des séjours en toute sécurité et agréables à Mahajanga.