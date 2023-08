Afrique: SECES section Antananarivo - Les syndicalistes en appellent au chef de l'Etat

Les membres du Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur (SECES) section Antananarivo ont tenu un sit-in, hier, sur l'Esplanade d'Ankatso et réclament toujours la démission de hauts responsables gouvernementaux qu'ils jugent inefficaces dans la résolution du problème de l'enseignement supérieur à Madagascar.

Toujours pas d'issue pour les syndicalistes au sein du SECES. La section Antananarivo de ce syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur, a tenu, hier, un sit-in sur l'esplanade d'Ankatso pour dénoncer le manque de considération des responsables gouvernementaux pour leurs revendications, émises depuis des mois, voire des années. Parmi les revendications figurent notamment le paiement des heures complémentaires de 2018-2019 et 2019-2020, ainsi que plusieurs autres éléments en lien avec les indemnités de recherche et d'investigation des retraités-chercheurs.

Démission

Ce dossier du SECES fait du sur-place depuis des mois et semble ne trouver aucun écho dans camp gouvernemental. « La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pas réussi à trouver une issue au problème, en dépit des nombreuses rencontres et échanges qui ont déjà eu lieu entre les deux parties. Nous estimons que la ministre n'est pas apte à apporter une quelconque issue au problème des enseignants et de l'enseignement supérieur, raison pour laquelle nous avions déjà réclamé sa démission », indique le président du SECES section Antananarivo, le Pr Sammy Grégoire Ravelonirina.

%

Rappelons que le SECES a également déjà réclamé la démission du Premier ministre, qu'il estime également peu efficace dans la résolution du problème. « Nous maintenons notre position et dorénavant, nous ne nous limitons plus à la seule démission de la ministre, mais réclamons aussi celle de tous les responsables qui n'ont pas fait preuve d'efficacité dans la résolution du problème de l'enseignement supérieur », a souligné le président du SECES section Antananarivo.

Rencontre avec le PRM

Passant à une échelle au-dessus, ce syndicat en appelle maintenant au chef de l'Etat. A l'issue du sit-in que le SECES section Antananarivo a tenu, hier, le syndicat souhaite une rencontre avec le président de la République « puisque le ministère et la primature ne semblent pas être aptes à décider ». Le SECES section Antananarivo affirme également maintenir l'opération universités mortes, au cas où aucune avancée ne serait observée dans la résolution de ce conflit entre les responsables gouvernementaux et les enseignants chercheurs du SECES. Notons que le SECES sections Fianarantsoa et Antsiranana ont également annoncé devoir entrer en grève, faute de satisfaction des revendications du syndicat.