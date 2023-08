Madagascar: Richard Ramanambitana - Les « Zava-bita du pouvoir »

Les sénateurs Richard Ramanambitana et Odilon Dinaraly Tiandaza ont tenu une conférence politique le 16 août dernier à l'hôtel les Roches rouges, sis à Mahajanga. Ce fut une occasion pour eux de démontrer les « Zava-bita » de ce pouvoir dirigé par Andry Rajoelina avec la révolution orange portant notamment sur l'amour de la patrie, la lutte contre la pauvreté et sur le développement du pays. Lors de leur intervention, ils ont développé la politique de l'Etat en vue de l'essor du pays, outre les « Velirano », ils ont cité la sécurité, les écoles, les hôpitaux et les universités « manara-penitra », les palais de justice, les maisons de culture dans les chefs-lieux de province et les titres fonciers et cadastres, à hauteur de deux millions pour cette année-ci ainsi que de titre vert pour chaque région. Sans parler de 1Ha qui a été attribué aux 100 jeunes de chaque région. Ce terrain va servir notamment à l'agriculture et si ces derniers y vont servir à bon escient et qu'ils vont en devenir propriétaires.

Election

Ces sénateurs n'ont pas aussi manqué de souligner les efforts déployés par la Jirama avec la mise en place de parc solaire au nombre de 32, avant la fin de l'année et 32 parcs solaires pour le mandat suivant. C'est pour dire que ces sénateurs comptent ainsi sur la réélection du président actuel, au cas où il se présente à la prochaine élection présidentielle. Toujours, lors de cette rencontre, les sénateurs ont fait mention de la réalisation de la RN44, RN5A et de la RN13 ainsi que de l'autoroute Tanà-Toamasina. En guise de conclusion, ils ont déclaré que quoi qu'il en soit, l'on va s'acheminer vers les élections, cette année-ci, et ce, avec les efforts fournis par la Ceni.