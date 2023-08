Sénégal: Diourbel / Magal de Touba 2023 - L'hôpital Heinrich Lukbe fait sa toilette

L'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel a organisé, hier jeudi, une journée de nettoiement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la préparation du grand Magal de Touba, édition 2023 ; événement religieux à l'occasion de laquelle tous les accidentés de l'axe Bambey-Touba sont évacués à l'hôpital de Diourbel. Ainsi, le Directeur de l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel exhorte les accompagnants à veiller sur la propreté de la structure sanitaire.

Une opération de nettoiement, en prélude au grand Magal de Touba, s'est déroulé, hier jeudi, au Centre hospitalier régional de Diourbel, qui accueille souvent les différents accidentes de l'axe Bambey-Touba, à l'occasion de ce grand rendez-vous religieux de la communauté mouride. Ainsi, la structure sanitaire a mis en place un important dispositif médical pour assurer une couverture sanitaire de l'événement.

Le Directeur de l'hôpital régional Heinrich Lukbe, Bocar Sow, explique : «nous avons démarré cette opération de nettoiement pour deux raisons fondamentales. La première raison est qu'on s'apprête à aller vers un Magal qui est prévu le 4 septembre. Pour cela, il y a des opérations de préparation de cet événement religieux qui sont en cours. Et il est retenu que l'hôpital régional de Diourbel joue un rôle important dans le dispositif sanitaire de la région. Il est important de voir à tous les niveaux ce qu'il y a lieu de faire pour l'hygiène et pour les infrastructures ; nous y sommes. Il faudra évaluer l'équipement par rapport à la fonctionnalité de tous les appareils et voir la suffisance du personnel et au besoin en faire une demande au niveau du ministère».

Bocar Sow soutient que «la deuxième raison est que l'hygiène et l'hôtellerie sont un aspect important de la prise en charge des malades. Certes, les malades, par rapport aux techniques médicales, n'ont pas une grande appréciation, mais pour le reste, la courtoisie du personnel, la qualité des repas et le confort de l'hébergement sont les aspects qu'ils apprécient le plus, dans la prise en charge de leur malade, surtout dans des situations d'hospitalisation».

Et de rappeler que l'hôpital est intéressé par le Magal, par une couverture médicale deux jours avant et deux jours après le Magal. «Tous les accidentés de l'axe Bambey-Touba sont rapatriés vers l'hôpital Lukbe de Diourbel. Il faut que toutes les dispositions soient prises en ce qui concerne l'orthopédie, qui est un élément important pour la fonctionnalité des blocs opératoires. En ce qui concerne la commande des produits nécessaires pour le bon fonctionnement du Magal, nous sommes en train de faire l'évaluation. Toutes les commissions que nous avons mises en place pour un bon fonctionnement du Magal s'y attèlent».

Le Directeur de l'hôpital a rappelé que la sensibilisation du personnel est une activité continue. «C'est l'aspect sur lequel les hôpitaux sont attaqués : c'est l'accueil des malades et leur orientation. On ne cesse d'en discuter avec les personnels et de les encourager à mieux prendre en charge les malades, surtout du point de vue de l'accueil et de la communication».

Et d'ajouter que l'accompagnement est destiné à une seule personne. Mais, à ce niveau, «l'accompagnement se fait avec 4 ou 5 personnes. Au niveau de la maternité ou on peut retrouver 5 ou 6 dames autour du lit du malade, venir faire l'accompagnement ; dans ses conditions, il est difficile de maintenir un hôpital propre. Mais on ne cesse quand-même d'en discuter au niveau des services et au niveau des rencontres que nous faisons avec les autres associations qui tournent autour de ça», a-t-il conclu.