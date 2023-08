Sénégal: Laissez-passer - La révolte de l'oignon

Il y a quelques années, les producteurs d'oignon de la Vallée du fleuve Sénégal et du pays tout entier étaient montés au créneau pour demander à l'État de geler les importations de leur spéculation parce qu'ils en produisaient beaucoup et peinaient à l'écouler sur le marché. Du coup, leurs produits pourrissent entre leurs mains du fait de l'insuffisance d'infrastructures de stockage. Et pour ne pas subir des pertes colossales, ils étaient obligés de bazarder leur oignon. Chaque campagne, c'était la croix et la bannière pour les acteurs de la filière qui consentaient d'importants investissements, croupissaient sous le poids des dettes parce qu'il y avait toujours des prêts contractés à rembourser aux banques.

Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Le prix du kilogramme d'oignon a vertigineusement augmenté sur le marché. De 200 ou 300 Fcfa à une époque pas si lointaine, il se négocie désormais à 1.000 voire 1.200 FCfa. Le sac, n'en parlons même pas.

L'occasion faisant le larron, des commerçants véreux et sans scrupule profitent toujours de la situation, mettant ainsi en difficulté les consommateurs. Jamais le prix de l'oignon n'a atteint de telles proportions ; pis, le produit est devenu introuvable sur le marché. Il est difficile de comprendre comment on en est arrivé à cet extrême.

Après une difficile cohabitation avec l'oignon importé, l'oignon local se paie ainsi une belle revanche. Une belle aubaine aussi pour les producteurs qui réalisent d'importants chiffres d'affaires et se frottent bien les mains. Pendant ce temps, le consommateur, dans une angoisse sociale indescriptible, subit chaque jour et, de manière impuissante, cette hausse incontrôlée des prix. Grand amateur de bouffe (de sauce particulièrement) devant l'Éternel, il est le plus gros perdant dans cette histoire et ses nombreuses plaintes et complaintes sont restées lettres mortes.

En plus de ses effets bénéfiques sur le plan sanitaire, l'oignon (allium cepa, son nom scientifique), aromate universel, consommé dans toutes les régions du monde, est solidement ancrée dans les habitudes alimentaires sénégalaises. Cet ingrédient incontournable, cru ou cuit, se retrouve dans de nombreuses spécialités culinaires, et sa saveur unique fait qu'il est difficile de s'en passer. Malheureusement, l'oignon est en passe de devenir un luxe pour le commun des Sénégalais. Avec le Magal et le Gamou qui se profilent à l'horizon où il est fortement consommé, un renchérissement est en téléchargement.

Le panier de la ménagère est plus que jamais en souffrance et les prochaines semaines s'annoncent cruciales. Si cette situation devait perdurer, on risque d'assister à une véritable crise de l'oignon. Et il ne faudrait pas s'étonner de voir les populations battre le macadam pour réclamer leur légume préféré.