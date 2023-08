Afrique Centrale: Régis Onanga M. Ndiaye, Ambassadeur du Gabon - « L'enjeu du scrutin du 26 août est la préservation de la paix et de la stabilité »

Le Gabon, qui célèbre le 17 août, son indépendance, va organiser, le 26 août, des élections. Une occasion pour son ambassadeur, Régis Onanga M. Ndiaye, de revenir sur les enjeux de ces deux rendez-vous majeurs.

Le 17 août, votre pays célèbre les 63 ans de son indépendance. Comment cette fête va se dérouler ici ?

La particularité de cette année, c'est que cette célébration se déroule à quelques jours de l'élection présidentielle au Gabon (26/08/2023). La diaspora gabonaise a choisi de célébrer cette commémoration dans l'union et la communion fraternelle autour de sa jeunesse estudiantine durant une semaine dite « Semaine de l'Indépendance ». Ainsi donc, le mercredi 16 août, il y avait des jeux de société et un tournoi de football interprovincial ; le jeudi 17 août, nous aurons la levée du drapeau à l'ambassade du Gabon, suivie d'une messe d'action de grâce. Le vendredi 18 août, ce sera toute une journée dédiée à la culture gabonaise, avec de la dégustation culinaire ; les danses traditionnelles et l'élection de miss Indépendance Gabon/ Sénégal 2023.

Comme vous l'avez rappelé, le 26 août prochain, le Gabon va organiser, concomitamment, une élection présidentielle, des législatives, des départementales et des municipales. Quels sont les enjeux de ces élections ?

L'enjeu principal est le choix démocratique qui est donné aux citoyens gabonais de choisir librement leur Président de la République, ainsi que les députés et maires dans un processus électoral apaisé, inclusif et crédible, pour 19 candidats en lice pour la présidentielle, y compris le Président sortant, Ali Bongo Ondimba, avec le Pacte social républicain. C'est un pacte de solidarité qui renforce les liens entre tous les Gabonais et Gabonaises ; un pacte de cohésion des territoires qui renforce notre unité nationale ; un pacte de leadership qui réitère notre ambition d'être un pays pionnier et exemplaire dans le concert des Nations.

Les autres enjeux, c'est de mettre en œuvre des décisions consensuelles issues des consultations politiques de février 2023, visant à rétablir le scrutin uninominal majoritaire à un tour pour la présidentielle, les législatives, les municipales et de faire coïncider le calendrier électoral de tous ces scrutins, puis en réduisant la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans. Le dernier enjeu, le plus important de mon point de vue, est la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité.

Quel est le nombre de la population électorale gabonaise au Sénégal et comment ces scrutins vont se dérouler ici ?

Pour ce qui est du Sénégal, on dénombre 2.202 inscrits sur les listes électorales pour une diaspora évaluée à plus de 11.000 personnes résidant en majorité à Dakar et avec le statut d'étudiants. Le déroulement du scrutin ne sera pas différent de ce qui s'est fait lors de la dernière élection présidentielle de 2016. Le scrutin se déroulera à l'École supérieure d'économie appliquée (Esea), suivi des délibérations. La commission électorale consulaire est à Dakar depuis le 12 août 2023. Les listes électorales définitives ont été affichées, hier, 16 août 2023.

Il faut noter que pour cette élection comme pour les précédentes, nous avons saisi le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le Ministère de l'Intérieur du Sénégal afin de nous assurer de leur accompagnement politique et sécuritaire accoutumé. C'est d'ailleurs le lieu pour moi d'exprimer ma profonde et sincère gratitude aux plus hautes autorités sénégalaises, en tête desquelles Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, pour leur soutien et les nombreuses marques d'attention bienveillante.

Le pouvoir et l'opposition ont tenu le Dialogue national d'Angondjé. Toutefois, il y a eu, après, une série de réformes dont le passage du septennat au quinquennat et la délimitation des mandats. Que reste-t-il du Dialogue susmentionné ?

Après l'élection présidentielle de 2016, remportée par le Président Ali Bongo Ondimba, ce dernier a tendu la main à l'opposition nationale. La classe politique s'est entendue de manière consensuelle en 2017 sur une série de profondes réformes constitutionnelles lors du Dialogue national d'Angondje. Plusieurs recommandations adoptées à l'issue de ce dialogue ont été traduites en actes législatifs et réglementaires.

En février dernier, un nouveau forum politique de concertation de la classe politique nationale avait permis de modifier la Constitution en réduisant le mandat présidentiel de sept à cinq ans et en faisant repasser le scrutin présidentiel à un tour unique, ainsi que la tenue simultanée des élections législatives et départementales et communales.

En tant qu'ambassadeur du Gabon, vous connaissez bien maintenant le Sénégal. Que pouvez - vous nous dire sur les relations bilatérales ?

Je n'ai pas attendu d'être ambassadeur du Gabon au Sénégal pour bien connaître votre pays. J'aime à rappeler que mon premier séjour ici date de 1970, à Dakar, puis à Kaolack. Il y a eu un séjour beaucoup plus long de 1978 à 1982 du temps où mon père exerçait les fonctions de représentant d'Air Gabon au Sénégal. J'ai fait une partie de mes études primaires à l'école de la rue Thiong à Dakar puis secondaires au Cours Sainte-Marie de Hann. Tout ceci pour vous confirmer que j'ai beaucoup appris et j'ai gardé de nombreux souvenirs et amis de cette époque. Pour le Ndiaye gabonais que je suis et qui se sent comme chez lui, les Sénégalais me témoignent une affection particulière.

Pour revenir à votre question, je dirais qu'il convient de rappeler que les relations entre le Sénégal le Gabon sont séculaires et multiformes, pour des raisons qui tiennent aussi bien à l'histoire qu'au caractère exceptionnel qu'elles sont devenues au fil des années. Ce sont des décennies d'amitié, de fraternité entre nos deux peuples puis nos deux Chefs d'État, leurs Excellences Ali Bongo Ondimba et Macky Sall. Ces relations peuvent s'apprécier sous différents aspects, notamment politique, économique, culturel, social, scientifique et universitaire.

Conviviales. La nature privilégiée de ces différents rapports a permis de les inscrire dans un cadre juridique et social porté par de nombreux Accords et Conventions conçus dans un esprit de dialogue permanent et de confiance mutuelle. Pour rappel, l'année dernière, à pareille période, le Président Macky Sall était l'invité d'honneur de son frère, le Président Ali Bongo Ondimba, lors de la célébration du soixante-deuxième anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale.