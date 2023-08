Sénégal: Électricité - Le Gouvernement entretient les députés du niveau d'exécution des projets et programmes

Dakar — Le ministère du Pétrole et des Énergies a informé les membres de la commission chargée de l'énergie et des ressources minérales à l'Assemblée nationale du niveau d'avancement de ses projets et programmes mis en oeuvre en vue de l'accès de tous les Sénégalais à l'électricité, a constaté l'APS, vendredi à Dakar.

C'était lors d'un atelier d'information organisé par le même ministère en présence des membres de ladite commission parlementaire, pour "partager" avec eux "la politique, la stratégie et la mise en oeuvre des projets et programmes pour l'accès universel à l'électricité".

La cherté de l'électricité et l'accès d'un faible pourcentage de la population à cette denrée sont identifiées comme des obstacles à l'atteinte des objectifs de développement durable, a rappelé Cheikh Niane, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies.

"L'accès de [tous les Sénégalais à une] électricité de qualité et à moindre coût est nécessaire à l'atteinte des objectifs d'émergence du Sénégal", a souligné M. Niane. Selon lui, au cours des dix dernières années, l'État du Sénégal a permis à 6.211 localités du monde rural d'accéder à l'électricité, et il en reste 6.828 qui doivent bénéficier des projets et programmes du ministère en cours d'exécution.

%

Les projets et programmes mis en oeuvre par le gouvernement ont engendré "des avancées significatives", qui se traduisent par un taux d'électrification national de 85 %, selon le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies. Le taux d'accès à l'électricité est de 97 % en milieu urbain, et de 60 % dans le monde rural, a dit M. Niane aux députés.

Le Partenariat pour une transition énergétique juste, noué par plusieurs partenaires financiers au profit de plusieurs pays dont le Sénégal, va augmenter la capacité d'investissement dans le secteur de l'énergie et faciliter l'accès de nombreux Sénégalais à l'électricité, selon Cheikh Niane.

Le président de la commission chargée de l'énergie et des ressources minérales à l'Assemblée nationale, Abass Fall (Yewwi Askan Wi), s'est réjoui de la tenue de la réunion d'information.

"Il est important de faire en sorte que l'électricité soit disponible en quantité et à moindre coût, au bénéfice des populations et de l'industrie", a-t-il dit.