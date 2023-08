Ile Maurice: Exercice de promotion à l'EDB - Des «anomalies» dénoncées

L'Economic Development Board (EDB) a récemment promu une dizaine de personnes à des postes de senior managers et managers. Un exercice de promotion qui suscite le mécontentement parmi plusieurs membres du personnel, qui estiment que les promus n'ont pas les compétences ni l'expérience requise mais qu'ils ont été privilégiés en raison de leur proximité politique ou encore de leurs connexions avec la direction. Parmi les personnes promues, il y a les filles d'un ancien député de la majorité et des proches de la direction.

Cette promotion «ciblée au détriment des plus méritants» est dénoncée par plusieurs employés. Leurs griefs sont nombreux : ils font des allégations de conflit d'intérêts, de vice de procédures, de non-respect de l'éthique professionnelle. Des postulants disent aussi avoir été lésés par un changement radical des critères apportés au protocole de l'exercice de promotion. Pour la première fois, apprend-on, la sélection a été faite en se basant sur un Appraisal Performance System où des points sont attribués par un supérieur. Ainsi, c'est uniquement ceux qui ont eu plus de 75 points, qui ont été appelés pour un entretien, il y a quelques mois.

Il en ressort que ce sont ces mêmes personnes, qui ont été promues. Parmi les 11 candidats, trois ont été promus au poste de Senior Manager. Dans cette catégorie, il y a les filles d'un ancien député de la majorité et parmi les huit autres nommés au poste de managers, plusieurs sont des proches du pouvoir ou ayant des liens avec des membres de la direction. On fait ressortir que plusieurs de ceux qui ont été nommés à ces postes de responsabilité sont des juniors, qui ont récemment rejoint l'organisme. Plus de 15 autres personnes, concernées par cet exercice de promotion, n'auraient même pas eu le minimum requis lors de l'exercice d'évaluation de performance. Ledit exercice aurait été gelé pendant un certain temps en raison des protestations mais le Board a finalement décidé d'aller de l'avant avec ces nominations par la suite.

«La direction a pris la mauvaise décision de nommer des candidats, qui ne sont pas qualifiés. C'est absurde et il faut dénoncer ces cas d'injustice», disent ces employés, qui se sentent lésés. Bien que tout exercice de promotion repose sur des principes, l'absence d'explications pourrait être un manquement aux règles. Certains employés ont pris l'initiative de dénoncer cette pratique auprès du Chief Executive Officer (CEO) mais ils se seraient heurtés à une indifférence totale de sa part. «C'est le ras-le-bol et nous ne pouvons plus continuer à être témoin des différences criantes de traitement à l'égard des employés», disent-ils.

Sollicité pour obtenir sa version des faits, le CEO Ken Poonoosamy nous a dirigés vers son adjoint Sachin Mohabeer. Ce dernier réplique que les personnes promues sont passées par un exercice de sélection rigoureux. À l'EDB, dit-il, il n'y a pas de rapport de PRB pour les employés mais tous les cinq ans, il y a un rapport rédigé par le département des Ressources humaines. Le rapport de 2023 s'est penché sur la compensation en termes de pouvoir d'achat après l'inflation mais aussi sur les besoins en termes de ressources humaines. «Il y a beaucoup de mesures pour l'EDB et le rapport fait état des nouveaux HR requirements pour chaque département afin que des personnes soient promues», a précisé Sachin Mohabeer.

Il ajoute que l'exercice de promotion était basé sur trois critères, à savoir la performance appraisal, les recommandations des supérieurs, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les postes. «En se basant sur ces critères, il y a eu une sélection et les personnes sélectionnées ont passé un entretien mené par des consultants externes. Ceux qui ont été retenus ont reçu leur lettre de confirmation la semaine dernière. Personne n'a été privilégié et tout a été fait tenant compte de l'évaluation de la performance, des qualifications et de l'expérience», insiste Sachin Mohabeer.

Le Deputy CEO estime que la réputation de l'EDB est très importante pour attirer des investisseurs et que la direction n'est pas en mesure de la compromettre en jouant avec les compétences du personnel. «Everyone is highly qualified at EDB. Il y aura toujours des opportunités pour ceux qui se démarquent. You must walk the extra mile comme dans toutes les organisations. On n'a jamais eu de staff issues au sein de l'EDB et il y a un HR Committee, qui est là pour veiller à tout cela. Il y aura toujours un errors and ommissions report par la suite», précise-t-il. Une chose est sûre. La liste des promus avec leur connexion respective, qui est déjà en circulation, risque de provoquer davantage de remous.