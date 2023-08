Ile Maurice: Collège de Lorette de Bambous-Virieux - Un adolescent blesse un autre avec une chaîne de tronçonneuse

Jeudi, 17 août, aux alentours de 9 heures, un jeune de 17 ans, a pénétré l'enceinte du Collège de Lorette de Bambous-Virieux pour s'en prendre à un collégien d'un an plus jeune, scolarisé en grade 10 et qui habite Grand-Sable. Le suspect avait en sa possession une chaîne de tronçonneuse et s'en est servi pour agresser l'élève, qui a été blessé au niveau du cou. Ce dernier a dû recevoir des soins à l'hôpital de Rose-Belle.

Hier, les membres du personnel du Collège de Lorette de Bambous-Virieux ont sollicité une rencontre avec la direction et au cours de laquelle ils ont demandé à ce que des policiers soient présents dans la cour de l'école pour assurer la sécurité des élèves, ainsi que celle des employés du collège. Selon notre source, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle du personnel mais une réunion dont l'objectif était de demander de renforcer la sécurité au collège. Après l'agression, des policiers étaient postés devant l'école.

Selon nos renseignements, le suspect s'est faufilé dans la cour de l'école au moment où le gardien faisait rentrer une voiture dans l'enceinte du collège. Les membres du personnel du Collège de Lorette de Bambous-Virieux se disent choqués par le fait que l'adolescent de 17 ans se soit rendu directement dans la classe de la victime pour s'en prendre à lui. Il a fallu l'intervention des élèves, ainsi que des professeurs pour l'empoigner et contrer sa fureur. «Il était tellement violent qu'il a fallu l'enfermer dans une classe vide jusqu'à l'arrivée des policiers. Il était sous influence de drogue ou d'alcool. Il a même voulu briser les barreaux aux fenêtres.»

%

Notre source indique qu'il y a eu des différends entre les deux garçons et que le suspect a finalement mis ses menaces maintes fois proférées à exécution. Patrick Freyneau, le président du Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union, a déclaré qu'il aura bientôt une rencontre avec le personnel du Collège de Lorette de Bambous-Virieux afin d'évoquer avec lui la Workers Right Act et la question de sécurité sur le lieu de travail. «Nous prenons cette affaire très au sérieux.»

Quant au jeune de 17 ans, il a été arrêté sous deux accusations provisoires d'Assault with premeditation et de Rogue and Vagabond. La police de Vieux-Grand-Port a ouvert une enquête.