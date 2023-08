Ile Maurice: Descente à La Marie - Prévenu la veille, Keegan Etwaroo porte plainte auprès de l'Independent Police Complaints Commission

Des révélations d'un inconnu lui donnent froid dans le dos

Les frères Ajay et Kiran Etwaroo se demandent s'ils ont été piégés. Selon nos renseignements, lors de l'opération de la Divisional Support Unit (DSU) de la Central Division dans le poulailler familial à La Marie, le mercredi 16 août, les Etwaroo ont accompagné les policiers. Toutefois, Keegan Etwaroo n'était pas de la partie car la veille, il avait reçu des informations d'un inconnu à l'effet qu'une descente se préparait chez lui et que l'on essaierait de lui faire porter le chapeau relativement à de la drogue trouvée.

Interrogés mercredi par des policiers sur les deux plants de cannabis de 25 et 65 cm qu'ils ont découverts à côté du poulailler, Ajay et Kiran Etwaroo ont dit n'avoir jamais vu ces plantes de leur vie car celles-ci poussent à quelques mètres du poulailler familial, sur un terrain appartenant à un autre propriétaire. L'un des frères aurait conseillé à la police de soulever la question avec le propriétaire concerné mais les policiers auraient fait la sourde oreille. Ajay et Kiran Etwaroo ont clamé haut et fort leur innocence.

Il y a de nombreuses interrogations relativement à la présence de Keegan Etwaroo à l'Independent Police Complaints Commission, le mardi 15 août, soit la veille de cette descente policière. Il était accompagné de son homme de loi, Me Yash Badhain et aurait porté plainte contre la police. Savait-il que des policiers débarqueraient chez lui le lendemain ? Selon nos informations, il aurait fait comprendre aux policiers de l'IPCC que leurs collègues auraient planifié de faire du planting of drug dans sa maison ou dans son poulailler. Et le mercredi 16 août, ses doutes se sont avérés. Son poulailler à La Marie a été la cible d'une opération antidrogue montée par la Divisional Support Unit de la Central Division.

Dans sa plainte auprès de l'IPCC, Keegan Etwaroo a déclaré que le lundi 14 août, il se rendait, à bord de son camion, dans son poulailler aux alentours de 15h30 quand un motocycliste portant un casque intégral, lui a fait signe de ralentir afin qu'ils aient une conversation. Bien que surpris par cette demande, il s'est arrêté. L'homme en question lui aurait fait comprendre qu'il était sous surveillance policière depuis un moment et qu'une unité spécifique de la police avait fait un travail complet de due diligence à son propos. L'homme lui aurait dit que même ses comptes bancaires auraient été épluchés. Or, son dossier serait propre et il n'y aurait rien à lui reprocher.

Ce rapport le concernant a été transmis au quartier général de la police et le document n'aurait pas répondu «aux attentes» de plus d'un. La Special Striking Team aurait aussi eu accès à ce rapport. Le motard aurait ajouté qu'il embarrassait le gouvernement après son déballage auprès de la commission anti-corruption à propos du terrain en location bail près de Grand-Bassin.

Apres avoir obtenu toutes ces informations, Keegan Etwaroo dit avoir fait appel à son homme de loi et pour se mettre à l'abri, il s'est rendu à l'IPCC. Il a ajouté dans sa plainte qu'il est en mesure de reconnaître le motard qui l'a approché.