Tunisie: Coup d'envoi de la ligue 1 (2023-2024) - Quelque chose de changé ?

Même décor, mêmes insuffisances et pas vraiment des indices qui augurent d'un changement notable

Nous vous épargnons les «clichés» ressassés à chaque présentation du championnat, genre «les favoris seront telle ou telle équipe» ou «la première journée offre des débats intenses». C'est que, pour notre championnat, on s'est habitué à chaque début de saison à ces éternels clichés que tout le monde connaît et qui, au fond de nous-mêmes, ne font que nous lasser. Car ce championnat tunisien est ce qu'il est : une perte en compétitivité au fil des saisons pour des raisons techniques (peu d'équipes de qualité et qui jouent les premiers rôles), logistiques (stades en mauvais état) et aussi «commerciales» (un championnat mal commercialisé et qui perd en intérêt de la part d'un public qui se tourne plus vers d'autres championnats attractifs).

Si on ajoute à cela les tensions et l'ambiance mauvaise dans la plupart des matches, on peut deviner que le championnat a terni et qu'il ne peut plus aider les clubs tunisiens à bien s'exprimer. La déroute de l'EST, du CSS et de l'USM en coupe arabe en dit long sur l'état de notre football. Quelque chose de changé ? Pas vraiment. On aura, comme d'habitude, les mêmes attentes insistantes et pratiquement les mêmes favoris pour jouer les premiers rôles et aussi pour éviter la relégation.

Même formule

Cette saison, on adopte pour la 3e fois de suite la formule des deux phases. Une première phase qui commence aujourd'hui pour deux groupes de 7 clubs chacun (donc chaque journée deux clubs exempts), et qui va élire ceux qui vont jouer le play-off (six) et ceux qui joueront le play-out (huit). Cette première phase sera donc une phase de rodage et en même temps une course pour gagner une place au play-off. L'ESS, champion en titre, sera l'équipe à battre, alors que l'EST (nouvelle version compte tenu du nombre conséquent de départs et d'arrivées) essayera de gagner du terrain d'entrée dans son groupe et de gagner aussi en harmonie.

Le CA, qui a clos le pénible dossier des dettes, tentera de faire bonne figure et de retrouver son statut de favori. Le CSS et l'USM, au vu de ce qu'ils ont vécu à l'intersaison, ne partent pas dans la peau de favoris. Alors, ce championnat va-t-il encore une fois réussir aux outsiders, tels que l'USBGuerdane ou l'USTataouine qualifiées au play-off, la saison dernière? Pour le moment, cette première phase commencera sûrement lentement. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, toutes les équipes sont en plein chantier préparatoire. Ce qui compte, c'est de gagner du terrain dès les premières journées pour s'approcher du play-off.

Le programme

Groupe A

Aujourd'hui

A Soliman : AS Soliman-Stade Tunisien

A Ben Guerdane : US Ben Guerdane-Club Africain

Mercredi 23 août

Lieu à désigner (à huis clos) : O. Béja-Etoile du Sahel

Exempt : EGS Gafsa

Groupe B

Aujourd'hui

A Radès : Espérance de Tunis-AS Marsa

Demain

A Sfax : CS Sfaxien-CA Bizertin

A Metlaoui : ES Metlaoui-US Tataouine