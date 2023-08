Tunisie: EST - Une équipe métamorphosée...

C'est avec un onze de départ complètement métamorphosé que l'Espérance de Tunis aborde la nouvelle saison avec l'ambition renouvelée de reconquérir le titre de champion.

Les "Sang et Or", qui n'ont pas eu droit à un répit durant l'intersaison, participation à la Coupe arabe des clubs champions oblige, retrouvent cet après-midi l'ambiance du championnat national à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison. Leur premier adversaire de la saison n'est autre que l'ASM, une équipe qui revient, certes, de très loin, mais qui s'est bien préparée pour son retour en Ligue 1. Une préparation conclue il y a une semaine par une jolie victoire devant le CA, ce qui en dit long sur les dispositions de l'hôte de l'EST, cet après-midi.

Mouine Chaâbani et ses hommes sont avertis : pas question de prendre l'adversaire à la légère. Il faut même s'attendre à ce que l'ASM fasse de la résistance, à même de jouer pour gagner.

Cela dit, la formation "sang et or" aborde la nouvelle saison en étant complètement métamorphosée au vu des départs et des arrivées enregistrés au sein de l'effectif. Et même si les recrues étrangères ne disposent pas toutes de leurs licences à quelques heures du premier match de la saison, le coach "sang et or" devrait composer essentiellement avec les joueurs qui ont déjà disputé la Coupe arabe, tout en faisant attention au quota des étrangers.

Changements au milieu et en attaque

Le onze de départ devra connaître tout à l'heure des changements au milieu et en attaque par rapport à la formation-type qui a disputé les trois matches de la Coupe arabe des clubs champions. Au milieu de terrain, si Oumarou et Teka sont bien partis pour préserver leur rang de titulaires, le Brésilien Yan Sasse a de fortes chances de faire ses premiers pas sous les couleurs "sang et or" et complétera ainsi la composition de l'entrejeu. En attaque, Bouguerra préservera, quant à lui, sa place sur le couloir gauche alors qu'on devrait retrouver sur le couloir opposé le Jordanien Abu Zraiq. Dans ce cas de figure et après la mise à l'écart de Ben Hammouda, le coach "sang et or" n'aura qu'un seul choix pour le poste d'avant-centre : Zied Berrima. Et s'il décide d'aligner le Brésilien Rodrigo Rodrigues (au cas où sa licence serait prête), le coach espérantiste devra faire l'impasse sur Abu Zraiq et garder Berrima à côté de Rodrigues.

En défense, on devra retrouver les mêmes : Memmiche dans les bois, Bouchniba et Shili respectivement sur les flancs droit et gauche et le duo Meriah-Tougaï à l'axe central. C'est donc avec un onze de départ complètement métamorphosé que l'Espérance de Tunis aborde la nouvelle saison avec l'ambition renouvelée de reconquérir le titre. Tout à l'heure, l'EST s'attaquera à une nouvelle saison en sachant que son public attend impatiemment de tourner la page de la saison dernière.