Cameroun: Avertissement de la Fecafoot aux clubs absents des championnats professionnels 2023/2024

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a lancé un avertissement sévère envers les clubs qui ont choisi de boycotter les championnats professionnels de la saison 2023/2024. Dans un communiqué officiel publié le 17 août 2023, la FECAFOOT a rappelé que les clubs actuellement en retrait avaient eux-mêmes dissous la Ligue de Football Professionnelle du Cameroun (LFPC) et tentent désormais de la réactiver de manière clandestine.

La FECAFOOT a mis en lumière les verdicts émis par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 15 août 2023, dans les procédures TAS 2022/A/9277 et TAS 2022/A/9283. Ces décisions ne confèrent aucun pouvoir à la LFPC pour superviser les championnats professionnels au Cameroun.

L'organe directeur du football camerounais a réaffirmé sa décision de retirer les prérogatives à la LFPC et a souligné que le Conseil Transitoire du Football Professionnel reste le seul et unique organe compétent en charge de l'organisation et de la gestion des compétitions de football professionnel au pays.

La FECAFOOT a exhorté les clubs à agir avec responsabilité et maturité, en se conformant aux décisions des autorités compétentes. L'organisme a également mis en garde contre toute action perturbatrice, indiquant que des sanctions sévères seront appliquées en cas d'attitude nuisible.

Réitérant son engagement envers le développement du football professionnel au Cameroun, la FECAFOOT a exprimé ses vœux pour une saison sportive réussie pour tous les clubs. La déclaration de la FECAFOOT s'inscrit dans le contexte d'une période de transition et de redéfinition des organes dirigeants du football professionnel au Cameroun, et elle vise à maintenir la discipline et l'intégrité dans le sport national.