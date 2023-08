Afrique: La course au lithium africain - Une opportunité pour le continent

Rome — L'Afrique possède 30-75% des réserves mondiales de lithium, de phosphate, de cuivre, de chrome, de manganèse, d'or, de platine, de diamant et d'aluminium. Certains de ces minéraux, comme le lithium, sont indispensables à ce que l'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une économie basée sur le pétrole et le gaz à une économie basée sur des sources renouvelables.

Le Zimbabwe - pays où se tiendront les élections présidentielles le 23 août - possède les plus grandes réserves de lithium d'Afrique, qui sont également les cinquièmes réserves mondiales de ce minéral. En 2018, le Zimbabwe et la Namibie figuraient parmi les dix premiers producteurs mondiaux de lithium. Le Zimbabwe devrait être en mesure de répondre à 20 % de la demande mondiale totale dans les années à venir. La mine de Bikita, située dans la province de Masvingo, dans le sud-ouest du pays, est la plus grande mine de lithium du Zimbabwe et contient environ 11 millions de tonnes de minerai.

Outre ces réserves connues, celles de la République démocratique du Congo pourraient être les plus importantes au monde, faisant de la RDC l'un des principaux fournisseurs de lithium au monde. Parmi les principales mines de lithium de la RDC, on peut citer Manono, dont le contenu est estimé à 6 640 000 tonnes de lithium en septembre 2022, ainsi que la mine de Gatumba-Gitarama.

Le Mali, dont les principales mines sont Goulamina, avec 1 570 000 tonnes de lithium, et Bougouni, (236 500 tonnes), et le Nigeria, qui possède certaines des réserves de minerai de lithium les plus prometteuses d'Afrique. Toutefois, la production du Nigeria s'est actuellement arrêtée à environ 50 tonnes de minerai extraites en 2019 viennent ensuite.

Les intérêts chinois, américains, australiens, canadiens, indiens et européens se disputent le lithium africain. Si Pékin mène actuellement la course, c'est aussi parce que la Chine contrôle déjà 60 % de l'extraction et du raffinage des minerais dans le monde, en particulier le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse. En ce qui concerne le lithium, la présence chinoise a été renforcée par le fait que trois entreprises chinoises ont pris des participations dans des mines de lithium au Zimbabwe, dans le cadre de la politique de Pékin visant à diversifier l'approvisionnement en ce minerai, en particulier maintenant que la Chine est le plus grand marché mondial pour les voitures électriques.

La Chine a une forte présence minière en RDC, notamment dans la production de cobalt et de lithium. Les entreprises chinoises ont lancé des projets non seulement d'exploitation minière, mais aussi de raffinage du lithium en RDC et au Zimbabwe.

Les entreprises américaines, australiennes, canadiennes, indiennes et européennes sont en concurrence avec la présence chinoise dans les mines de lithium africaines.

Cette situation pourrait susciter de nouvelles critiques occidentales selon lesquelles la Chine privilégie ses propres intérêts au détriment des nations africaines afin d'encourager l'opposition en Afrique aux investissements miniers de Pékin. Les répercussions environnementales et sociales potentielles des processus miniers, telles que le déplacement des communautés locales et les dommages environnementaux résultant de l'exploitation minière et du traitement des minerais, qui nécessitent le défrichage de terres d'une manière qui pourrait être nuisible à la fois au sol et à l'eau, sont principalement mises en avant.

Toutefois, la demande de lithium des fabricants de batteries devrait augmenter de 83 % d'ici à 2027. Il pourrait s'agir d'une opportunité exceptionnelle pour les pays africains de renforcer le poids économique mondial du continent et d'accroître leur position dans le contexte international.