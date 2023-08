Afrique: Fécofa - Le Conor alerte les ligues et clubs sur les dispositions pratiques

Les championnats nationaux et locaux de football 2023-2024 démarrent le 23 août, selon les dispositions prises par le comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa). Aussi les instances sportives et les clubs sont-il appelés de se préparer conséquemment aussi bien sur le plan sportif qu'administratif. Dans une correspondance adressée aux ligues nationales et provinciales, le Conor invite à justement prendre des dispositions pratiques.

«Messieurs les présidents des Ligues, il nous semble bon de rappeler à votre attention et celle des clubs évoluant dans vos entités respectives les dispositions ci-après : le paiement intégral du droit de participation ; le respect strict des dispositions publiées par la direction technique nationale concernant la qualification des entraîneurs principaux de la Ligue I, Ligue II, et les Ligues provinciales ; la présentation des contrats liant des clubs à leurs entraîneurs et joueurs ; et enfin, avoir une équipe d'âge », insiste le Conor dans sa correspondance datée du 17 août.

Le non-paiement du droit de participation et le fait de ne pas remplir ces dispositions consacreront la renonciation à participer au championnat. Et cela sera sanctionné conformément aux règlement, prévient l'actuelle équipe dirigeante de la Fécofa, mis en place par la Fifa et la CAF pour ramener la légitimité et la légalité à l'instance faîtière du football congolais avec à la clé l'organisation en novembre prochain des élections au sein de la Fécofa.