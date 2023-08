Afrique du Sud: Médias - La promotion de la voix des BRICS dans le monde soulignée à Johannesburg

JOHANNESBURG (Afrique du Sud) - Les participants au 6ème forum des médias BRICS ont souligné, samedi à Johannesburg, l'importance de cette rencontre annuelle qui constitue une plate-forme pour la promotion de la voix des BRICS dans le monde, appelant à la création de multiples mécanismes médiatiques pour promouvoir la vision du groupe, le dialogue avec ses partenaires et l'échange culturel.

"Nous oeuvrons pour un modèle de dialogue ouvert et inclusif avec les différentes civilisations, et ce en harmonie avec les valeurs du fondement du Groupe BRICS ayant pour objectif le développement d'un partenariat et d'une coopération basés sur le principe de solidarité et défendant les valeurs d'un monde multipolaire beaucoup plus juste", ont estimé des intervenants représentant l'agence chinoise de presse Chine nouvelle (Xinhua), organisatrice de ce forum, marqué par la participation de médias des pays de ce groupe, de dirigeants de médias et institutions publics de pays africains, dont l'Algérie représentée par l'Agence nationale d'information (Algérie Presse Service) et le quotidien le Jeune Indépendant.

Le groupe des BRICS "compte énormément sur la valeur ajoutée des médias pour la réalisation de ses objectifs et tisser des liens forts avec les partenaires à travers un dialogue continue sur les projets et les perspectives d'avenir".

Au programme de ce forum de deux jours, figurent des panels de discussions regroupant des dirigeants et des professionnels des médias sur le rôle des médias sous un nouvel ordre mondial ainsi que les perspectives d'intensifier les échanges avec les médias africains.

Des thématiques liées à l'action des BRICS, comme le développement des activités énergétiques et les différents potentiels que recèle le continent africain, ont été évoquées par des représentants gouvernementaux et des leaders de groupes économiques, lors de cette rencontre organisée dans le cadre de la tenue du sommet des BRICS, qui se tiendra du 22 au 24 août dans la même ville sud-africaine.