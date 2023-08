Burkina Faso: Droit en santé sexuelle et reproductive dans la boucle du Mouhoun - La CAPSSR plaide en faveur des PDI

La Communauté d'Action pour la Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) a organisé, dans le cadre du projet « sauver la vie », le 28 juillet dernier à Dédougou, une journée de rencontre semestrielle régionale de plaidoyer des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) à l'endroit des personnes déplacées internes (PDI), présidée par le haut-commissariat de la province du Mouhoun.

Le respect des droits en santé sexuelle et reproductive des populations notamment les personnes déplacées internes (PDI) préoccupe la Communauté d'Action pour la Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF). En effet, elle a rencontré des présidents des délégations spéciales et des organisation de la société civile (OSC) de la Boucle du Mouhoun afin de se rassurer que ces dernières respectent leurs engagements qui est de contribuer à offrir un environnement favorable au respect des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) des populations notamment des PDI.

Cette rencontre de plaidoyer a permis de faire le rappel aux autorités administratives, coutumières et sanitaires de la nécessité de la prise en compte des PDI dans les programmes de santé ; de sensibiliser les PDI à adhérer aux programmes de santé offert par le système de santé de la région de la Boucle du Mouhoun, et d'interpeller l'administration sur les engagements pris au cours des ateliers antérieurs de plaidoyer.

La CAPSSR a été satisfaite d'apprendre des différents présidents de délégation spéciale (PDS) de la région de la Boucle du Mouhuon, que des actions concrètes ont été menées dans ce sens.

Dans les communes de Safané, de Tchériba, de Kona, de Bondokuy, de Warkoye et de Dédougou les actions ont porté sur la scolarisation des enfants PDI et la prise en charge sanitaire et alimentaire. Kona, une localité abritant plus de PDI dans la région a bénéficié de la construction d'un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) réduisant le rayon de distance que parcourraient les populations notamment les femmes pour avoir accès aux soins. Des PDI ont été sensibilisées et ont bénéficié également d'une prise en charge psychosociale.

Aussi, le PDS de Dédougou souligne que de nombreuses actions sont faites et que dans tous les secteurs de développement, les PDI sont prises en compte. A cet effet, il dit que dans le cadre de recrutement de 2000 jeunes pour le compte du projet HIMMO, 200 places ont été attribuées d'office aux jeunes PDI de la région dans la proportion de 100 jeunes garçons et 100 jeunes filles.

Les présidents des délégations spéciales ne sont pas les seuls à avoir menés des actions concrètes en faveur des DSSR, des structures associatives ont également mené des sensibilisations sur les violences basées sur le genre (VBG) et sur la cohésion sociale au profit des populations.

Pour aider à la prise en charge en santé de la reproduction, les accoucheuses villageoises ont bénéficié de renforcements de capacités.

Le coordonnateur de la CAPSSR, Mamadou Dao, s'est dit satisfait des résultats du plaidoyer sur les DSSR que sa structure à mener dans la région de la Boucle du Mouhoun, au nom de la présidente du conseil d'administration de la CAPSSR, il a témoigné sa gratitude à l'ensemble des acteurs tout en les invitant de ne pas baisser les bras et de s'engager fermement à prendre en compte les PDI dans les programmes de santé surtout pour ce qui concerne le respect de leur DSSR y compris l'ISG selon la loi.

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, a remercié les différentes délégations spéciales pour le travail abattu. Il a aussi félicité la CAPSSR-BF et son partenaire Pathfinder, pour leur engagement en faveur de l'amélioration de la santé des populations de la Région de la Boucle du Mouhoun. « C'est l'une des rares interventions qui fait appel à la contribution de tous et que les structures associatives ne viennent pas réclamer mais au contraire viennent contribuer. Les acteurs communaux et les associations doivent œuvrer en synergie pour une meilleure offre de services de santé aux PDI car, elles n'ont pas souhaité cela et qu'il se peut qu'un jour leurs populations soient PDI ailleurs », a-t-il dit.