Ile Maurice: Courses hippiques - Walls Of Dubrovnik toujours indéboulonnable!

On disait sa série en danger face à Xavion mais il n'en a rien été. Walls Of Dubrovnik a dominé ses sujets à l'issue d'une course qu'il a lui-même mené malgré son lourd handicap. Ce sera, donc, 13 victoires en 14 sorties pour le cheval de l'écurie Narang.

Courtroom Magic (Chinapiel) aura beau tenté de capitaliser sur son bon couloir, ainsi que son handicap favorable, pour mener les débats, mais le favori en aura décidé autrement. Walls Of Dubrovnik (Perez) a vite débordé ses rivaux en montée. Ayant senti le coup, Xavion (Sooful) a tenté de bouger en fin de descente, histoire d'avoir le favori en ligne de mire en tout temps. On pensait vraiment, du moins à ce moment-là, vers les 600m, que Walls Of Dubrovnik allait être mis au pas. Mais non ! Il est reparti de plus bel, fournissant puissance et domination! En même temps, il demeure vrai que, mis à part Xavion, qui a encore tout à prouver en compagnie huppée chez nous, le reste du champ était assez moyen. Ce sera surtout l'occasion pour l'écurie Narang de faire feu de tout bois !

Le clan Narang a enlevé quatre succès aujourd'hui. Le récital a commencé dans la deuxième course avec Gonnabealright (Taka). En favori de cette course, Gonnabealright a dominé de la tête et des épaules son sujet.

Le nouveau Orange Red (Perez) a confirmé ses bonnes dispositions à l'entrainement en faisant sienne l'épreuve suivante, soit la troisième. Captain Cola (Perez) s'est chargé de ramener une troisième victoire pour Narang. Une troisième victoire à la fois sur la journée pour son écurie mais aussi pour lui-même, ayant brillé deux autres fois précédentes.

L'écurie Mahadia n'a pas été en reste. Impossible de finir une journée sans au moins une victoire pour la bande à Sam. L'entraineur a brillé grâce à Prospector (Batchameah) dans l'épreuve inaugurale.

Global Glory a ramené le doublé pour Mahadia dans la sixième. Ce cheval a fait la course en 'one-off' jusqu'au 600m, où il s'est rangé à la corde. Reste que son cavalier a décidé de le sortir en épaisseur un peu avant la dernière ligne droite pour éviter de se faire surprendre. Le duel a été palpitant sur la fin entre Illicit Kiss et Global Glory ! La poigne d'Oliviera a joué pour beaucoup.

L'entrainement Zaki est allé de sa petite victoire dans la 8e course avec Battle Of Alesia (Donohoe) Dans le coup mais pas décisif lors de ses trois sorties 2023, cela a été la bonne cette fois. Il a disposé du meneur Massimo à mi-ligne droite avant de filer droit au but.

Praveen Nagadoo s'est signalé avec Lite Of My Life (Batchameeah) dans la 4e course. Et dans la dernière c'est Lock Down (Donohoe) qui a été victorieux. De quoi permettre à Ricky Maingard de retrouver le sourire.