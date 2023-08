Afrique: JIOI 2023 Taekwondo / Mario Hung Wai Wing - «La tâche sera ardue mais surmontable»

Dans la Grande île, au gymnase de Mahamasina (26-29 août), les adversaires des Mauriciens seront très forts. Les athlètes malgaches évolueront chez eux tandis que les Réunionnais, dont les frottements internationaux sont le point fort, ne feront pas de cadeaux à nos compatriotes. Préparés à cela, ces derniers gardent le même objectif : gagner.

Le Taekwondo refait son apparition dans les JIOI après 16 ans d'absence et, cette fois encore, à Madagascar. Cependant, cet événement indianocéanique a une double saveur. D'une part, il a vu la réintégration de cet art martial dans la liste des disciplines au programme après y avoir été initialement enlevé. D'autre part, elle coïncide avec les 50 ans d'existence du taekwondo à Maurice. «Nous sommes heureux que le taekwondo soit présent à cette onzième édition des JIOI, après 16 ans d'attente. Et pour tous les taekwondoïstes, c'est un événement accueilli avec joie puisqu'il intervient aussi à l'occasion des 50 ans de l'introduction de cette discipline à Maurice», déclare le Grand Maître Mario Hung Wai Wing. Selon le pionnier du taekwondo mauricien, la tâche ne sera vraiment pas facile à Madagascar.

«Depuis que nous avons appris que le taekwondo avait été réintégré dans les JIOI, nous avons intensifié nos entraînements. Mais nous avons aussi pris connaissance que dans l'escouade réunionnaise figurent des athlètes qui ont remporté les championnats de France de taekwondo dans leurs catégories en combat», déclare Mario Hung Wai Wing. Ce dernier ajoute que les Malgaches ont également reçu la visite d'officiels de Kukkiwon, siège mondial du taekwondo en Corée du Sud, durant leur préparation. «Dans les petites catégories (plume et léger), les Malgaches ont eu des mots d'appréciation de la part des spécialistes de Kukkiwon», dit-il.

Si l'on ne peut négliger la qualité des athlètes comoriens et mahorais, les taekwondoïstes malgaches et réunionnais demeurent les principaux adversaires des Mauriciens. Toutefois, le Grand Maître Mario Hung Wai Wing reste convaincu que nos représentants sauront tirer leur épingle du jeu à Madagascar, notamment en poomsae (combat codifié contre plusieurs adversaires imaginaires). «Nous sommes plus nombreux en poomsae (6 athlètes en poomsae contre 4 en kyorugi ou combat). Certes, les combattants feront de leur mieux en combat car ils se sont bien préparés. Mais nous avons plus de chance avec les participants en poomsae avec des athlètes qui ont déjà fait leurs preuves sur le plan international à l'instar d'Angeli Hung ou sur le plan continental comme Barlen Marday (médaille de bronze au Maroc à l'Africa WTF President's Cup en 2017)», précise-t-il.

A noter que le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e Dan de taekwondo, a reçu l'assistance du Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang, 8e Dan, pour la préparation des taekwondoïstes en vue des JIOI. A Madagascar, ils seront accompagnés des encadreurs Pharaj Ramful, Kiran Mihdi-Din et Robert Meemeea.

Angeli Hung, enfin l'or à Madagascar ?

Angeli Hung en est à sa deuxième participation aux JIOI, la première ayant eu lieu en 2007 à Madagascar comme la présente édition. En 2007, elle avait récolté deux médailles d'argent, une en poomsae et l'autre en Kyorugi (combat).

Mais cette fois-ci, aux JIOI, elle sera engagée seulement en poomsae, et ce dans la catégorie des moins de 60 ans. Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing dit beaucoup de bien d'elle. Il se rappelle de ses multiples participations à des championnats internationaux, notamment celui de 2005 à Madagascar, où se déroulaient les Championnats d'Afrique de la discipline. Battue en demi-finale de l'épreuve, elle avait décroché le bronze. De par l'expérience qu'a notre représentante, cette médaille pourrait très bien se changer en or à Madagascar.

Zoulkeef Mohomodhossen, du lourd comme combattant

Dans la sélection mauricienne, c'est sans doute celui qui fait figure d'épouvantail. Zoulkeef Mohomodhossen sera engagé dans la catégorie des plus de 87 kg. Mesurant près d'un mètre quatre-vingt-onze, il a la possibilité d'aller très loin dans cette compétition.

En fait, notre représentant est adepte de plusieurs arts martiaux dont le Mixed Martial Arts et le Muay Thai. Le 24 juin dernier, au gymnase du complexe sportif de Phoenix, il a disputé la WMC Belt Muay Thai. Il a remporté le combat en mettant son adversaire KO après 7 secondes seulement, ce qui a constitué le knockout le plus rapide en Muay Thai. A Madagascar, son objectif sera de gagner la médaille d'or. Mais attention, dans la Grande île, la tâche sera moins facile contre ses adversaires malgaches et réunionnais.

LA DÉLÉGATION

KYORUGI (COMBAT) : Lucas Meunier (Rodrigues), Diesson Brian Joseph, Baboo Soodarshansingh Sohun, Zoulkeef Muhumad Mohomodhossen

POOMSAE : Albans Veerabadren, Seldon Yan Too Sang, Barlen Marday, Stéphane Mackay, Anne Laure Aurélie Chung Cheung, Angeli Hung Quian Din

OFFICIELS:

Chef de délégation : Louis Christian Hung Wai Wing

Juge-arbitre : Sylvestre Yan Too Sang

Encadreurs : Pharaj Ramful, Kiran Kumar Mihdi-Din, Ignace Pierre Robert Meemeea