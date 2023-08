Ile Maurice: À J-1 de son ordination - Le marathon du nouvel évêque

Trois mois jour pour jour depuis que le pape François l'a appelé à prendre la charge du diocèse de Port-Louis. Mgr Jean-Michaël Durhône, discret, timide et inconnu du grand public, a dit «OUI» à cette vocation différente, qui le met sous les feux des projecteurs; et s'est mis en marche pour rencontrer un maximum de personnes de divers horizons avant le jour J, demain, où il sera consacré comme nouvel évêque de «tous les Mauriciens». Quelques clichés illustrant ce parcours contre la montre...

Quelques infos pratiques

Bus & Métro. Navettes gratuites aux gares du Nord et Victoria jusqu'à la Cour suprême, rue Edith Cavell. Des trains chaque 12 minutes dès 6 h et après 11 h, trains additionnels.

Premiers soins. La Croix Rouge, St John's Ambulance et l'Ordre de Malte avec ambulances et secouristes. Toilettes mobiles.

Gestion de la foule. 200 brancardiers aidés de Pastoral Zenn et les Scouts.

Retransmission sur MBC TV, MBC Canal Sat et page FB de CAPAV-les Médias et du diocèse de Port-Louis. Animation du père Laurent Rivet et Zezi United de 13 h à 13 h 45. Deux écrans géants pour que la foule suive la célébration.

Livret souvenir avec les chants, moments clés de la messe et un mot du nouvel évêque, à Rs 25 à Marie-Reine-de-La-Paix.

%

Retrouvez les paroles des cantiques composés par les pères Jocelyn Grégoire et Laurent Rivet, qui ont été inspirés par la devise choisie par Mgr Durhône, «Reçu gratuitement pour donner gratuitement».

Gratis to finn ganie, Gratis ale al done

Cantique inspiré de la devise de Mgr Durhône et composé par le père Jocelyn Grégoire

Napa les sek lasours ki dan twa pe koule

Napa les mor laflam ki dan twa pe brile

Ek lasours lape terin discord al aroze

Ek laflam lamour repar bann leker brize

Non sepa twa me se bien mwa ki finn swazir twa

Pou enn mision pli gran, apar mo pe met twa

Mw'apel twa kamarad to napli mo serviter

Jean-Michaël, pou mo pep Moris, vinn so paster

Gratis gratis gratis to finn ganie

Gratis gratis aster al partaze

Lape lamour gratis, gratis to finn ganie

Lape lamour gratis aster ale al done

Kouma Abraham pou mo pep Moris vinn enn papa

Kouma Moiz al liber zot de zot soufrans

Aprann zot fer mo volonte parey mo Mama

Kouma Per Laval ed zot pou res dan mo lalians

Kouma Jeremie kan to pou koze mwa ki pou koze

Al denons saki mal saki bon al anonse

Avan to'nn ne mo'nn konsakre twa pa bizin per

Jean-Michaël pou mo pep Moris vinn so paster

Gratis gratis gratis to finn ganie

Gratis gratis aster al partaze

Lape lamour gratis gratis to finn ganie

Lape lamour gratis, gratis aster ale al done

Mo konpran lapel la paret intimidan

Bann defi divan twa pou ingra pou ekzizan

Pa bizin to per mo pou avek twa partou kot to ale

Gratis to finn ganie gratis touzour mwa done

Gratis gratis gratis to finn ganie

Gratis gratis aster al partaze

Lape lamour gratis gratis to finn ganie

Lape lamour gratis, gratis aster ale al done

Gratis gratis gratis to finn ganie

Gratis gratis aster al partaze

Lape lamour gratis gratis to finn ganie

Lape lamour gratis, gratis aster ale al done

Gratis gratis gratis to finn ganie

Gratis gratis aster al partaze

Lape lamour gratis gratis to finn ganie

Lape lamour gratis, gratis aster ale al done.

Donn Li Gratis

Chant composé par le père Laurent Rivet, inspiré de cette même devise.

Mt 10, 8

Zot finn resevwar tou kado, donn tou kado

Ac 20, 35

Ena plis benediksion kan done ki kan resevwar

Seki zonn gegne gratis

Donn li gratis

Ena enn gran lazwa ler to done

Seki dan to leker Bondie finn seme

Nou finn gegne

avan nou demande

Lavi lamour Zezi

Nou ti ankor peser

Pa ti merite

Sa gran lamour pou nou linn manifeste

Enn gran benediksion

Ena gran boner

Vinn serviter nou Segner

Servi sa lepep

ki li kontan

Donn nou lavi nou leker nou letan

Nou lavi pa pou nou

Me pou Lesegner

Travay pou so laglwar Samem nou boner

Vinn enn bon paster

Ki donn so lavi

Pou so bann frer Pou so bann brebi

Pages réalisées par Marie-Claire Lassémillante avec la collaboration du service des relations publiques du diocèse de Port-Louis.