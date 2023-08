Ghana: Jordan Ayew révèle l'influence d'Hervé Renard sur sa carrière

L'attaquant ghanéen, Jordan Ayew, a fait l'éloge du technicien français Hervé Renard, qui a joué un rôle déterminant dans sa carrière de footballeur.

Ayew et Renard ont travaillé ensemble à Sochaux, où l'attaquant de Crystal Palace a passé une saison en prêt en 2014. Une période au cours de laquelle l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine a exhorté l'attaquant de l'Olympique de Marseille de l'époque à travailler dur s'il veut avoir une chance dans son club d'enfance.

« J'ai connu de grands entraîneurs. Hervé était plus une figure paternelle pour moi. Il m'a pris très jeune et m'a fait comprendre les bases du jeu. Il ne me lâchait pas d'une semelle. Il était dur avec moi. Parfois, quand on est jeune, on s'énerve, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que c'était la meilleure chose à faire », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Ayew a ensuite remercié le sélectionneur français Didier Deschamps de lui avoir permis de faire ses débuts à l'Olympique de Marseille.

« Il m'a dit ce que je devais travailler et ce que je devais améliorer. Je ne peux pas être plus reconnaissant envers Didier Deschamps parce qu'il m'a donné ma première chance dans le monde professionnel à Marseille. Toutes ces personnes ont contribué à ma réussite », a ajouté Ayew.