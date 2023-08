Sénégal: Kédougou - Plus de 200 consultations gratuites réalisées à Dalaba

Kédougou — Plus de 200 consultations gratuites en médecine générale ont été réalisées samedi par le poste de santé de Dalaba, un quartier de Kédougou, et l'Association médicale et sociale de la 105 (AMS), a appris l'APS du président de l'AMS, Mady Sissoko.

Ces consultations médicales comprenant la pédiatrie, la gynécologie, l'oncologie, l'ophtalmologie et la santé bucco-dentaire ont été offertes par des étudiants de la faculté de Médecine de l'université Cheik Anta Diop de Dakar.

"C'est notre première campagne médicale avec le poste de santé de Dalaba. Demain, nous serons au bio-parc pour la deuxième journée de consultation dans le village de Kénioto. Nous avons toutes les spécialités", a expliqué Mady Cissokho, médecin généraliste de formation.

Il s'exprimait à la fin d'une visite dans les différentes salles de consultations santé en présence de l'infirmier chef de Dalaba, Souleymane Ngome, et de la présidente de l'association Kédougou Assistance médicale, docteur Oumou Diallo.

L'AMS a installé douze boxes pour la campagne médicale gratuite au niveau du poste de santé de Dalaba, a-t-il déclaré à l'issue d'une visite dans les différentes salles de consultation.

"Nous avons six boxes de médecine générale, deux boxes en pédiatrie, un boxe pour les urgences, un boxe pour l'oncologie, un boxe en gynécologie et un boxe pour le don de médicaments", a-t-il précisé

Mady Sissoko a remercié la mairie de Kédougou pour la réussite de l'organisation de cette campagne médicale gratuite.

L'infirmier-chef de poste de santé de Dalaba, Souleymane Ngome, a lui salué le geste de l'AMS pour la prise en charge de certaines pathologies en cette période d'hivernage.

"Nous sommes en saison des pluies et véritablement la demande de prise en charge sanitaire est très énorme. Et les pathologies qui dominent au niveau du poste, c'est le paludisme et les maladie des enfants, que sont la diarrhée et les maladies respiratoires aigües", a-t-il relevé.

La présidente de l'Association Kédougou Assistance médicale, docteur Oumou Diallo, déclare que les consultations ont permis de diagnostiquer des pathologies, comme la colopathie fonctionnelle, des problèmes d'infertilité et des infections vaginales.

Cette campagne médicale gratuite et de don de médicaments va durer deux jours dans la commune de Kédougou.