Ile Maurice: Le Pouce - Défis majeurs

La montagne Le Pouce, avec son histoire vieille de plus de 10 millions d'années et son impressionnante hauteur de 812 mètres, est indéniablement une destination prisée par les amateurs de sensations fortes à la recherche d'une expérience unique. Son nom, inspiré de sa forme rappelant un pouce levé lorsque l'on serre le poing, la rend d'autant plus intrigante. Cependant, il est important de se rappeler que la nature peut réserver des surprises et des défis, et que la sécurité doit toujours être une priorité lors de l'exploration de ce magnifique paysage. L'histoire de Krishnawtee Seerauj souligne les dangers potentiels associés à la randonnée en montagne. Sa disparition, lors de sa marche habituelle au Pouce, a mobilisé des unités de police et des ressources de recherche pour tenter de la retrouver.

Les randonneurs intéressés par l'ascension du Pouce ont le choix entre deux itinéraires distincts, chacun offrant son propre niveau de défi :

Randonnée au Pouce de Port-Louis

Si vous êtes en quête d'une randonnée passionnante à partir de Port-Louis, la montagne Le Pouce offre une expérience exceptionnelle. Le point de départ de cette aventure se trouve au sud de Port-Louis, à Tranquebar, plus précisément au lieu-dit Le Dauguet. Pour vous rendre sur place, il vous suffit de suivre la route du Château d'eau. Une fois arrivé au Dauguet, un panneau bien visible indique clairement l'itinéraire du sentier vers le sommet du Pouce.

L'ascension de la montagne, de ce point de départ, est caractérisée par son accessibilité. En effet, le sentier est conçu pour être praticable par tout type de promeneur, offrant ainsi une expérience agréable à un large éventail de marcheurs. Tout au long de l'itinéraire, vous serez enchanté par des vues splendides qui rappellent la beauté naturelle de l'île Maurice.

La durée totale de l'ascension, du Dauguet jusqu'au sommet du Pouce, est d'environ 1 heure et 45 minutes. Cependant, pour une randonnée plus détendue et agrémentée de pauses pour apprécier les paysages, prendre des photos, observer les oiseaux et se désaltérer avec de l'eau fraîche, il est généralement recommandé de prévoir environ 2 heures et 30 minutes.

Randonnée au Pouce de Moka

Pour une expérience de randonnée plus apaisante, le point de départ de l'ascension de la montagne du Pouce de Moka offre une alternative attrayante. Situé sur le chemin du Pouce, entre Moka et Saint-Pierre, ce point de départ est signalé par un panneau indiquant clairement l'itinéraire du sentier balisé.

Cette randonnée propose une approche légèrement plus aisée en comparaison à d'autres itinéraires, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui souhaitent savourer la beauté naturelle tout en bénéficiant d'une expérience de marche plus tranquille. L'ascension de ce point débute par une large piste qui traverse les environs, passant près de quelques habitations locales.

La première partie du parcours se déroule sur une pente douce et sans difficultés majeures. Vous aurez la chance d'admirer la vallée environnante et de profiter d'une vue imprenable, tout en vous imprégnant de la sérénité des environs.

À mesure que vous avancez, la piste se rétrécit et se transforme en sentier, principalement constitué de gros cailloux. Bien que ce passage puisse poser des défis mineurs pour vos chevilles, il vous permettra de vous connecter davantage à la nature environnante.

Les singes curieux aperçus plus loin dans la vallée semblent aisément naviguer entre les rochers. Toutefois, soyez avertis que les barres de protection installées ne leur sont pas nécessaires et pourraient même être fragiles face à d'éventuelles chutes de pierres. Malgré le terrain caillouteux, le sentier continue à grimper progressivement.

Après quelques lacets, vous parviendrez à un petit plateau où vous découvrirez un minuscule oratoire bleu. À ce stade, une bifurcation sur la gauche offre la possibilité de rejoindre Port-Louis via le sentier Dauguet.

Le sentier principal continue sur la droite, serpentant à travers des goyaviers, des longoses et de magnifiques palmiers. Le chemin est relativement facile, avec une pente raisonnable, bien que parfois glissante. Cette partie du sentier vous permettra de vous rapprocher progressivement du sommet, tout en profitant du paysage environnant.

Superbe vue au sommet de la montagne du Pouce, mais attention !

Après avoir franchi les différents plateaux et parcouru le sentier jusqu'à son point culminant, les panoramas s'ouvrent à vous, dévoilant la majestueuse montagne du Pouce dans toute sa splendeur. Le sommet semble à portée de main, suscitant un sentiment d'exaltation et de réussite. Cependant, cette dernière étape requiert une attention particulière et une agilité accrue car la pente devient extrêmement raide.

Pour atteindre le sommet, vous devez faire preuve de prudence, de concentration et d'une certaine agilité. Cette partie du sentier est déconseillée aux personnes sujettes au vertige car la verticalité des lieux, associée aux marches élevées, constitue la principale difficulté. Pour garantir votre sécurité, l'utilisation de vos mains peut être nécessaire pour vous aider à vous stabiliser pendant l'ascension.

Du sommet de la montagne du Pouce, le spectacle qui s'offre à vous est tout simplement époustouflant. Vous avez une vue panoramique sur le nord de l'île Maurice avec ses îles environnantes, telles que le Coin de Mire et l'île Plate. Le port de la capitale, Port-Louis, se dévoile également sous un nouvel angle, tout comme le Champ-de-Mars. Les montagnes environnantes, les plantations verdoyantes, l'ouest de l'île et les hauts paysages complètent ce tableau saisissant.

Lorsque vient le moment de redescendre, il est conseillé de suivre le même chemin emprunté à l'aller pour éviter de vous égarer. Pour une expérience optimale, il est recommandé de commencer votre randonnée tôt le matin, ce qui vous permettra de profiter de l'ambiance paisible et de faire de magnifiques photos de la montagne du Pouce et de ses environs.

Neuf jours après, toujours aucune trace de Krishnawtee Seerauj

Krishnawtee Seerauj avait l'habitude de profiter de la montagne du Pouce lors de sa marche habituelle, souvent accompagnée par d'autres habitantes de la région. Cependant, ce jour-là, en raison de l'indisponibilité de ses amies, elle a décidé de partir seule. Arborant un jogging jaune et noir, elle a pris un parapluie et a chaussé ses baskets, se lançant dans son ascension vers 16 heures. D'après des personnes qui l'ont vue vers 18 heures, elle était sur la zone Z de la montagne et cueillait des goyaves. Les images des caméras de surveillance de Safe City de la région ont pu confirmer que la sexagénaire avait bien pris le chemin ascendant de la montagne. Mais aucune image ne la montre la redescendant.

Une disparition dans la circonscription du PM qui mobilise le CP et Gooljaury

Les recherches se sont étendues, hier, jusqu'aux flancs de la montagne à Vallée-des-Prêtres et Tranquebar en passant par Rivière-Baptiste, La Laura et Pailles. Plusieurs unités de police, notamment le personnel du poste de police de St-Pierre, des équipes de la SSU, de la Special Mobile Force, du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM), de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), de la Police Dog Unit, du Divisional Supporting Unit et de l'Emergency Response Unit, entre autres, sont à pied d'oeuvre pour retrouver la sexagénaire.

Le personnel du poste de police de St-Pierre et ceux de la Central Investigation Division de St-Pierre ont emprunté le drone de l'ADSU HQ, pour pouvoir continuer les recherches dans les zones inaccessibles. Des civils, propriétaires de drone, épaulent également plusieurs équipes, notamment le GIPM, dans la recherche. Des équipes de pompiers sont également sur place pour prêter main-forte à la police. Dimanche dernier, le commissaire de police, Anil Kumar Dip, est descendu sur le terrain pour prendre connaissance des retombées des recherches en cours. D'ailleurs, le bureau du Premier ministre est régulièrement informé de l'évolution des recherches et même l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury, proche de l'entourage du Premier ministre et également le voisin de Krishnawtee Seerauj, avait fait un saut au Pouce.